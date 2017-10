CSE: 2017-1010 - New Listing - Eco Oro Minerals Corp. (EOM)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Oct. 23, 2017) - The common shares of Eco Oro Minerals Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

Eco Oro Minerals Corp. is a precious metals exploration and mining development company with a portfolio of projects in northeastern Colombia.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de Eco Oro Minerals Corp. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Eco Oro Minerals Corp. est une société de développement minier et d'exploration de métaux précieux avec un portefeuille de projets dans le nord-est de la Colombie.