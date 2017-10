CSE: 2017-1013 - Fundamental Change - Finore Mining Inc./Micron Waste Technologies Inc.

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Oct. 25, 2017) - Micron Waste Technologies Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Finore Mining Inc. has been approved for listing.

Finore Mining Inc. also announced a share consolidation of its issued and outstanding common shares on a two (2) old to one (1) new basis.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com

Micron Waste Technologies Inc. is a leading organic waste technology company based in Canada. Micron Waste has developed and commercialized an on-site treatment system that can turn organic waste into clean water. Their research & development team has already produced solutions to handle organic waste generated by food distributors, quick service restaurants, and marijuana cultivators.

Micron Waste Technologies Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Finore Mining Inc. a été approuvé pour inscription.

Finore Mining Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur 2 vieux pour 1 nouvelle base.

Les documents de divulgation et d'inscription seront disponibles à thecse.com

Micron Waste Technologies Inc. est une société de pointe dans le domaine des déchets organiques basée au Canada. Micron Waste a développé et commercialisé un système de traitement sur site capable de transformer les déchets organiques en eau propre. Leur équipe de recherche et développement a déjà produit des solutions pour traiter les déchets organiques générés par les distributeurs de produits alimentaires, les restaurants à service rapide et les cultivateurs de marijuana.