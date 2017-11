CSE: 2017-1108 - New Listing - eXeBlock Technology Corporation (XBLK)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Nov. 15, 2017) - The common shares of eXeBlock Technology Corporation have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

eXeBlock Technology Corporation is a designer of custom, state-of-the-art blockchain based software applications that provide profitable, secure and efficient solutions to businesses and markets globally. eXeBlock is one of the first Canadian public companies focused on the development of disruptive Decentralized Applications using blockchain technology. It's management team and developers are recognized leaders in the development of decentralized blockchain applications.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de eXeBlock Technology Corporation a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

eXeBlock Technology Corporation est un concepteur d'applications logicielles de blockchain sur mesure, à la pointe de la technologie, qui fournissent des solutions rentables, sécurisées et efficaces aux entreprises et aux marchés du monde entier. eXeBlock est l'une des premières entreprises publiques canadiennes à se concentrer sur le développement d'applications décentralisées perturbatrices utilisant la technologie blockchain. Son équipe de gestion et ses développeurs sont des leaders reconnus dans le développement d'applications décentralisées de blockchain.