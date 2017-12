CSE: 2017-1225 - Expiry - Carl Data Solutions Inc. - Rights (CRL.RT)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Dec. 22, 2017) - Further to bulletin 2017-1205 all trades in CRL.RT on December 27, 28 will be for settlement on December 28, 2017.

Trading in the rights will be halted at noon on December 28, 2017 and be delisted at market close.

Suite au bulletin 2017-1205, toutes les opérations effectuées dans CRL.RT les 27 et 28 décembre seront à régler le 28 décembre 2017. La négociation des droits sera suspendue à midi le 28 décembre 2017 et sera radiée à la clôture du marché.