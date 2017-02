Cushman & Wakefield accueille Luciano D'lorio au sein de l'équipe de leadership du Québec

D'lorio nommé chef des opérations à Montréal

MONTREAL, QC--(Marketwired - 6 février 2017) - Cushman & Wakefield a annoncé aujourd'hui la nomination de Luciano D'lorio au poste de directeur général des opérations québécoises de l'entreprise.

Monsieur D'lorio, précédemment de Terramont Real Estate Services, apporte à Cushman & Wakefield une perspective approfondie du marché immobilier et de sa clientèle.

" Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Luciano parmi nous. Sa perspective axée sur le client, sa vaste expérience et sa connaissance du marché de Montréal, combinées à son approche de gestion perspicace seront un atout immense à notre équipe de talentueux courtiers ", a déclaré Chuck Scott, directeur-général de Cushman & Wakefield.

Dans son rôle de directeur-général des opérations québécoises, monsieur D'lorio maintiendra le cap en matière de solides relations-clients et de recrutement stratégique afin d'assembler la meilleure équipe du marché, axée sur un rendement inégalé pour sa clientèle.

" Il s'agit d'une excellente opportunité et je suis très heureux de faire partie de l'équipe de Cushman & Wakefield en cette période d'expansion dynamique ", a déclaré monsieur D'lorio. " Cushman & Wakefield fournit des services de classe mondiale et j'anticipe avec impatience de mettre à profit toutes les ressources disponibles à l'échelle mondiale ainsi que la plateforme et le talent disponibles au Canada afin d'atteindre de nouveaux sommets de performance pour nos clients. "

Monsieur D'lorio est un membre engagé de la communauté et bénévole actif au sein de plusieurs conseils d'administration et d'œuvres caritatives, y compris : la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership, l'Association des anciens de l'université McGill et co-fondateur et co-président de la levée de fonds Tiny Survivors au profit de l'Unité néonatale de soins intensifs de l'Hôpital Royal Victoria.

À propos de Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield est un chef file mondial de l'immobilier qui aide ses clients à transformer les espaces de travail, de commerce et de vie. Nos 43 000 employés œuvrant dans plus de soixante pays contribuent à maximiser la valeur de l'immobilier des investisseurs et occupants en alliant nos perspectives globales et nos connaissances approfondies à un portefeuille impressionnant de solutions immobilières. Cushman & Wakefield figure parmi les plus importantes sociétés de services immobiliers commerciaux avec un chiffre d'affaire de 5 milliards $ à travers une vaste gamme de services : crédit-bail, gestion d'actifs, marché des capitaux, services de gestion des établissements (Services C&W), services aux occupants mondiaux, gestion d'actifs et d'investissements (DTZ Investors), services de gestion de projet et de développement, représentation de locataires et services consultatifs d'évaluation. Pour en apprendre davantage, visitez www.cushmanwakefield.com or suivez @CushWake sur Twitter.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/2/5/11G129418/Images/Luciano_D_lorio_headshot_2-b854d9394aaa9792b24f056d4b2f3643.jpg