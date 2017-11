Cynthia Garneau, présidente de Bell Helicopter Textron Canada, a été élue présidente du conseil d'administration de l'AIAC

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 7 nov. 2017) - L'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) est ravie d'annoncer l'élection de Mme Cynthia Garneau, présidente de Bell Helicopter Textron Canada, à la présidence de son Conseil d'administration. Elle succède à M. David Gossen, président d'IMP Aerospace & Defence, qui a été notre président au cours de la dernière année.

« Je suis très honorée de pouvoir ainsi me mettre au service du Conseil d'administration de l'AIAC. » a déclaré Mme Garneau. Partout dans le monde, notre industrie fait l'objet d'une vive concurrence et elle évolue très rapidement. Pour conserver nos avantages stratégiques au Canada comme ailleurs dans le monde, il va nous falloir tirer tout le parti possible de nos collaborations dans le domaine de l'innovation pour alimenter notre croissance et attirer les différents talents dans tous nos secteurs d'activité. J'ai hâte de commencer à travailler avec le Conseil d'administration et avec l'équipe de direction de l'AIAC pour garantir la réussite du secteur canadien de l'aérospatiale au cours des années à venir. »

M. Jim Quick, président et chef de la direction de l'AIAC, a souhaité officiellement la bienvenue à Mme Garneau dans ses nouvelles fonctions à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'Association qui s'est tenue le 7 novembre. « Mme Cynthia Garneau est une dirigeante expérimentée et une porte-parole fort écoutée du secteur aérospatial canadien. Je suis convaincu que, comme présidente de notre Conseil d'administration, ses conseils et ses compétences vont renforcer notre association et permettre à notre industrie d'enregistrer des réussites encore plus marquantes, » a déclaré M. Quick. « Au nom de tous les membres et de l'ensemble des employés de l'AIAC, je félicite très sincèrement Mme Garneau de son élection à la présidence et j'ai hâte de collaborer avec elle au cours de l'année à venir. »

Les membres du Conseil d'administration ont également tenu à remercier chaleureusement le président sortant, M. David Gossen, de la qualité de ses services et de son apport à l'AIAC. M. Quick a rappelé que le leadership, les connaissances et les compétences de M. Gossen ont constitué des atouts précieux pour assurer la croissance et l'orientation stratégique de l'AIAC au cours de la dernière année. Il a ajouté : « Je tiens personnellement à remercier M. Gossen de son engagement envers l'AIAC et notre secteur d'activité et je suis ravi qu'il continue à siéger au Conseil d'administration de l'Association au cours de l'année à venir. »

L'AIAC est l'association nationale représentant les intérêts des entreprises de fabrication et de services du secteur canadien de l'aérospatiale. Le secteur canadien de l'aérospatiale occupe la cinquième place dans le monde. Son apport au PIB canadien atteint les 28 milliards de dollars; il exporte 80 % de sa production et consacre plus de 20 % de ses activités à la recherche et au développement (R et D). Quelque 208 000 Canadiens travaillent, directement ou indirectement, pour ce secteur.

Composition du Conseil d'administration pour l'exercice 2017-2018:

Membres du Comité exécutif

Cynthia Garneau Présidente du Conseil Présidente, Bell Helicopter Textron Canada Ltd. Patrick Mann Vice-président Président, Patlon Aircraft & Industries Jim Quick Président et chef de la direction AIAC David Gossen Président sortant Président, IMP Aerospace & Defence Keith Donaldson Trésorier et secrétaire honoraire Vice-président, Ventes et développement des affaires, Apex Industries Inc. Brad Audette Sans fonction déterminée Director, Engine Programs, MTU Maintenance Ltd. Charles Bouchard Sans fonction déterminée Directeur général, Lockheed Martin Canada David Curtis Sans fonction déterminée Président et chef de la direction, Viking Air Ltd. Marc Parent Sans fonction déterminée Président et chef de la direction, CAE Inc Mike Pley Sans fonction déterminée Président, Pley Consulting Inc. Pierre Pyun Sans fonction déterminée Vice-président, Affaires gouvernementales, Bombardier John Saabas Sans fonction déterminée Président, Pratt & Whitney Canada Corp. Daniel Verreault Sans fonction déterminée Directeur pour le Canada, Exploitation des systèmes militaires, GE-Aviation

Administrateurs

Bryan Akerstream Directeur, Développement des affaires, KF Aerospace James Barnes Directeur, Canada - Marketing mondial, Boeing Defense, Espace et sécurité Sylvain Boisvert Délégué général, SAFRAN Brad Bourne Président et chef de la direction, Firan Technology Group Corporation Tony Burgess Président, TDM Technical Services Jacques Comtois Vice-président et directeur général, L-3 Communications MAS Stewart Cramer Chef de la direction, Vertex Precision Manufacturing Ltd. Denis Giangi Président, Rolls-Royce Canada Daniel Goldberg Président et chef de la direction, Telesat Michel Grenier Vice-président et directeur général, Thales Canada Avionics Amandeep Kaler Directeur général, Avcorp Industries Inc. Gilles Labbé Président et chef de la direction, Héroux-Devtek Inc. John Maris Président, Marinvent Corporation David Muir Président, GasTOPS Ltd. Lee Obst Directeur général, Rockwell Collins Canada Kim Olson Vice-président principal, StandardAero Michel Potvin Président et chef de la direction, Esterline CMC Electronics Inc. Kevin Russell Vice-président et directeur général, Asco Aerospace Canada Ltd. Romain Trapp Président pour le Canada et chef des opérations Amérique du Nord, Airbus Helicopters Tim Whittier Directeur, Relations gouvernementales - Trains d'atterrissage, UTC Aerospace Systems Daniel Zannata Vice-président, Développement des affaires, marketing et contrats, Magellan Aerospace Corp. Être nommé MDA

Biographie

Cynthia Garneau

Présidente, Bell Helicopter Textron Canada

Cynthia Garneau a été nommée présidente de Bell Helicopter Textron Canada, à Mirabel, en janvier 2016.

Dans ses fonctions actuelles, Cynthia dirige toutes les activités du site de Mirabel et se concentre sur l'exécution d'une stratégie intégrée visant à assurer la compétitivité et la viabilité des activités dans un marché mondial en constante évolution.

Cynthia s'est jointe à l'équipe de Bell Helicopter à Mirabel en 2004 à titre de directrice, Contrats et conformité. Elle a depuis occupé plusieurs postes de direction à responsabilités croissantes au sein de la Gestion de la chaîne d'approvisionnement ainsi que des Affaires publiques et Relations gouvernementales. Plus récemment, Cynthia a été nommée première directrice, Planification opérationnelle intégrée et Ingénierie de production et a agi comme un membre influent de l'équipe de la haute direction de Bell Helicopter Canada.

Cynthia est une leader reconnue dans le secteur de l'aérospatial. Elle possède plus de 20 ans d'expérience en direction d'équipes variées chez d'importants fabricants d'équipement d'origine. Avant d'oeuvrer chez Bell Helicopter, Cynthia a occupé divers postes techniques et de gestion chez Bombardier Aéronautique, où elle a contribué au lancement de plusieurs grands programmes d'aéronefs et à des négociations clés pour le groupe Avion d'affaires.

Cynthia est titulaire d'un baccalauréat en enseignement spécialisé ainsi que d'un baccalauréat en droit, tous les deux obtenus à l'Université de Sherbrooke. Elle est avocate et membre du Barreau du Québec depuis 1994. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Association des industries aérospatiales du Canada et de celui d'Aéro Montréal, en plus d'être membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.