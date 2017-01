D-BOX souhaite la bienvenue à Richard Laberge, son nouveau vice-président, développement des affaires et acquisition de contenu

LONGUEUIL, QUEBEC--(Marketwired - 9 jan. 2017) - Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Technologies D-BOX inc. (ci-après « D BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial en matière de technologie de mouvement immersive, est fière d'annoncer la nomination de Richard LaBerge au poste de vice-président du développement des affaires et acquisition de contenu.

M. LaBerge possède plus de 20 années d'expérience reconnue en vente et en développement commercial. Dans le cadre de ses fonctions, il sera notamment responsable de négocier avec les studios de production cinématographique et distributeurs internationaux, l'acquisition de contenu à valeur ajoutée pour la réalité virtuelle, les parcs thématiques, les systèmes de cinéma maison et les simulateurs de course automobile.

Cette plus récente embauche correspond à la prochaine étape du plan d'action global de l'entreprise qui vise à jouer un rôle plus important encore dans la croissance anticipée cette année pour l'industrie de la réalité virtuelle et du jeu.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. LaBerge parmi nous. Sa riche expérience, son vaste réseau de contacts et sa capacité avérée de travailler à une échelle internationale profiteront à notre entreprise tandis qu'elle poursuivra avec détermination la mise en œuvre de son plan d'action en 2017, a déclaré Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Nous sommes persuadés qu'il nous aidera à tirer parti de notre présence dans le marché de la réalité virtuelle et du jeu ainsi qu'à conclure des ententes avec des fournisseurs capables d'intégrer avec succès notre technologie novatrice à leur contenu. »

« Comme bien des gens, je m'intéresse à D-BOX depuis sa création, a déclaré M. LaBerge. Travaillant dans l'industrie de la 3D depuis 16 ans, j'ai évidemment été fasciné de constater combien la technologie de mouvement novatrice mise au point par l'entreprise rehausse l'expérience immersive proposée par les films et les jeux. Je suis impatient de faire profiter l'entreprise de mon expérience à cette période stimulante de son histoire afin de l'aider à consolider les acquis de la marque et de démontrer à tous les acteurs de l'industrie de la réalité virtuelle et du jeu que D-BOX constitue la pièce manquante du casse-tête qu'ils tentent d'assembler depuis toutes ces années. »

Avant de se joindre à D-BOX, M. LaBerge a cofondé Sensio, une entreprise concevant des technologies 3D pour les secteurs du cinéma et du divertissement à domicile. Responsable de la gestion de la force de vente, il a de plus contribué directement à la transformation de la start-up en une société publique. M. LaBerge est titulaire d'un MBA en marketing et finance de HEC Montréal et d'un MBA en finance de la University of North Carolina.

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la technologie, destinés aux marchés du divertissement et de la simulation et formation. Cette technologie unique et brevetée utilise des effets de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et envoyés à un système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés aux images projetées à l'écran et offrent ainsi une expérience immersive d'un réalisme sans précédent.

D-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, LIVE THE ACTIONMD, ARCHITECTES DU MOUVEMENTMD et MOVE THE WORLDMD sont des marques de commerce de Technologies D-BOX inc. Les autres noms cités à titre informatif peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.marketwire.com/library/20170108-Richard_LaBerge_800.jpg