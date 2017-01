D-Link s'associe avec Sigma Designs pour développer des solutions G.hn Powerline

La puce de nouvelle génération prend en charge plusieurs flux vidéo 4K et une connectivité domestique complète sur les lignes électriques

FREMONT, Californie--(Marketwired - 4 janvier 2017) - CES 2017 Las Vegas -- Sigma Designs® ( NASDAQ : SIGM), un fournisseur de premier plan de plates-formes Smart TV et d'appareils IoT, a annoncé aujourd'hui que D-Link®, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructure réseau au monde, collabore avec Sigma pour développer une ligne de produits de pointe pour lignes électriques. Les utilisateurs particuliers peuvent profiter de l'Internet à haut débit pour les jeux en ligne, la vidéo ultra haute définition 4K (UHD) offrant une qualité d'image supérieure et des appels vocaux et vidéo sur IP de haute qualité.

La technologie G.hn offre une norme unique pour connecter les périphériques en réseau sur toute infrastructure filaire existante (ligne électrique, câble coaxial et ligne téléphonique) pour répondre aux exigences de multi-écran et de bande passante élargie présents dans les foyers d'aujourd'hui.

Kevin Wen, président de D-Link Europe, a déclaré : " Notre partenariat avec Sigma nous a permis de concevoir et de développer rapidement des produits qui intègrent la technologie G.hn. Les utilisateurs peuvent désormais transférer facilement des fichiers volumineux et profiter des avantages du streaming multimédia 4K ininterrompu et des jeux en ligne. "

La gamme Sigma CG5300 permet à des réseaux de grande envergure d'exécuter simultanément un nombre élevé de flux vidéo 4K et de garantir une couverture DVR complète. Grâce à la gamme CG5300, les utilisateurs bénéficient d'une commodité et d'une flexibilité sans précédent, car chaque prise de courant, prise coaxiale et prise téléphonique de la maison devient un point de connexion réseau sur le même réseau maillé fournissant des vitesses rapides et fiables.

Les puces G.hn CG5300 sont optimisées pour la distribution IPTV et le format vidéo 4K ainsi que pour des systèmes avancés de multidiffusion. Ces puces ont été conçues afin de pouvoir être facilement intégrées à une grande variété de produits tels que :

télévisions connectées

lecteurs DVR

set-top box " Thin Client "

passerelles OTT

DVD Blu-ray

" La technologie G.hn est l'épine dorsale naturelle de la maison. Elle s'appuie sur le câblage existant d'une maison et sort la charge de trafic de l'infrastructure sans fil souvent saturée afin de s'assurer que les consommateurs disposent d'une solution facile à installer pour tirer profit des nouveaux contenus 4K passionnants et l'utilisation de plusieurs écrans ", a déclaré Nadav Katsir, vice-président de la connectivité à domicile pour Sigma Designs.

À propos de D-Link®

Depuis 30 ans, D-Link a conçu, développé et fabriqué des solutions primées de réseautage, sans fil, de vidéosurveillance, de stockage et de domotique. En tant que leader mondial de la connectivité, D-Link est en train de transformer les réseaux d'entreprises et d'équiper les entreprises afin qu'elles fonctionnent plus efficacement. D-Link est également un élément clé de la maison intelligente, qui permet aux particuliers du monde entier de surveiller, d'automatiser et de contrôler leur maison de n'importe où, n'importe quand, depuis leur smartphone ou tablette, facilement et économiquement.

La vaste gamme de technologies novatrices, performantes et intuitives de D-Link est disponible pour les entreprises et les consommateurs grâce à son réseau mondial de distributeurs et de fournisseurs de services de distribution.

À propos de Sigma Designs

Sigma Designs, Inc. ( NASDAQ : SIGM) est un leader mondial dans le domaine de la convergence domotique. La société conçoit et construit les technologies de semi-conducteurs essentielles servant de base aux principales plateformes mondiales de Smart TV connectée et de l'Internet des objets (IdO) pour les appareils de la maison connectée. Pour tout complément d'information sur Sigma Designs, rendez-vous sur le site www.sigmadesigns.com.

Sigma Designs et le logo Sigma Designs sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sigma Designs, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent communiqué de presse sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933 et de la section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, y compris des énoncés sur les avantages potentiels de la puce Sigma Designs CG5300 et la nouvelle ligne de produits pour lignes électriques développée en collaboration avec D-Link®, ainsi que d'autres produits et fonctionnalités technologiques avancées de Sigma. Les résultats réels peuvent varier considérablement en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions économiques générales, y compris le taux d'adoption des produits Powerline par les consommateurs et les gestionnaires de réseau, la capacité de Sigma à déployer et à faire accepter le chipset CG5300 par les marchés, la capacité d'autres systèmes sur les produits à puces et des fonctionnalités technologiques de Sigma à concurrencer les solutions similaires disponibles pour les consommateurs, ainsi que d'autres risques qui sont détaillés de temps à autre dans les dépôts publics effectués Sigma auprès de la Securities and Exchange Commission. Veuillez vous référer en particulier aux rapports trimestriels et annuels de Sigma récemment déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, dont les copies sont disponibles en ligne et sur demande auprès de Sigma. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont uniquement valables à la date indiquée dans le présent communiqué de presse. Sigma n'assume aucune obligation de publier ou de divulguer par tout autre moyen le résultat de toute révision desdits énoncés prospectifs ayant pu être effectuée à la suite d'événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.