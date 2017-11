Daniel Weissland dirigera le Groupe Volkswagen Canada Inc.

AJAX, ONTARIO--(Marketwired - 13 nov. 2017) -

Le Groupe Volkswagen Canada a le plaisir de vous annoncer que Daniel Weissland assumera le rôle de président-directeur général à compter du 1er décembre.

M. Weissland dirige actuellement Audi Canada Inc. et remplacera Maria Stenström, qui retourne en Allemagne.

Depuis son entrée en fonction en août 2015, Audi Canada a enregistré une croissance continuelle et constante et des résultats exceptionnels. Audi est actuellement la marque de luxe affichant la meilleure croissance au pays - après 22 mois de croissance consécutifs, la marque n'a jamais été en meilleure position.

Avant de se joindre à VGCA, M. Weissland a assumé des responsabilités de plus en plus grandes au sein d'AUDI AG dans les domaines des ventes, du marketing, du développement du réseau et de la gestion des produits. Il a travaillé comme directeur des ventes pour le sud de l'Europe. Son travail consistait à assurer la viabilité du réseau des concessionnaires, à accroître la part de marché de la marque et à consolider une forte présence dans le segment haut de gamme en Espagne et en Grèce.

De nationalité allemande, il possède une riche expérience dans le monde de l'automobile. Il faisait partie de l'équipe qui a fondé l'entreprise de vente nationale à Dubaï, en plus d'assumer la responsabilité des marchés du Proche-Orient et du Moyen-Orient.

Maria Stenström, qui travaille avec le Groupe Volkswagen depuis 2011, quitte la filiale canadienne après l'avoir dirigée pendant cinq ans.

