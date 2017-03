De nouveaux logements locatifs abordables pour femmes à Ottawa

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 3 mars 2017) - Les gouvernements fédéral et provincial sont fiers d'aider à financer de nouveaux logements locatifs abordables pour femmes dans la région d'Ottawa.

Cornerstone Housing for Women utilisera les fonds consentis aux termes de l'Investissement dans le logement abordable pour construire un ensemble de 42 logements au 373 de l'avenue Princeton, réaménager un immeuble existant pour en faire des studios et veiller à ce que les femmes ayant besoin d'un logement puissent vivre dans un endroit sécuritaire et abordable.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée fédérale d'Ottawa-Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et Yasir Naqvi, procureur général de l'Ontario et député provincial d'Ottawa-Centre, au nom de l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté, en ont fait l'annonce.

Faits en bref :

Cornerstone Housing for Women a reçu du gouvernement fédéral la somme de 3 975 000 $ et une contribution de 1 325 000 $ du gouvernement provincial pour la réalisation de ce projet, dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario concernant l'investissement dans le logement abordable (IDLA).





Cornerstone Housing for Women possède et exploite quatre ensembles de logements pour femmes à Ottawa comportant en tout 68 logements abordables et une maison d'hébergement d'urgence pour femmes.





Le nouvel ensemble devrait ouvrir ses portes au printemps 2018.





Depuis les années 1930, la congrégation des Sœurs de Jeanne d'Arc exploite une école privée et des logements abordables pour femmes situés au 373 de l'avenue Princeton, qui seront désormais réaménagés et exploités par Cornerstone Housing for Women.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Ottawa, et partout au Canada, contribuant ainsi l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts concertés de nos partenaires, nous pouvons tendre une main secourable aux femmes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons à la prospérité économique et au bien-être de toute la collectivité. » - Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée fédérale d'Ottawa Centre

« Quelle façon remarquable pour la congrégation des Sœurs de Jeanne d'Arc de redonner aux mères de notre collectivité. Le nouvel ensemble de Cornerstone servira de maison d'hébergement et de structure de soutien pour les femmes en ayant besoin dans notre collectivité. De façon très semblable au travail qu'ont accompli les Sœurs dans le passé, cet endroit aidera les femmes à se sortir d'une situation de crise et à réintégrer notre collectivité. Je suis fier que le gouvernement de l'Ontario ait investi 1,3 million de dollars pour la réalisation de cet ensemble par l'entremise de l'initiative Investissement dans le logement abordable. Félicitations à Cornerstone pour cet exploit monumental. C'est grâce au travail acharné de cet organisme que notre collectivité est meilleure et plus sûre! » - Yasir Naqvi, procureur général de l'Ontario et député provincial d'Ottawa Centre

« La Ville d'Ottawa apprécie grandement la contribution de ses partenaires fédéral et provincial dans le cadre de cet important projet de l'organisme Le Pilier. Ces investissements nous aident à faire d'importants progrès afin de prévenir l'itinérance en veillant à procurer à un plus grand nombre de personnes et de familles d'Ottawa un lieu de vie sûr et inclusif, ainsi que le soutien dont tous ces gens ont besoin pour conserver leur logement. La Ville s'est engagée à poursuivre sa collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial, ainsi qu'avec ses partenaires et les organismes communautaires, dans un effort concerté pour atteindre l'objectif ultime de mettre fin à l'itinérance chronique. » - Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« Nous sommes enchantés de voir que la prochaine initiative de logements abordables de Cornerstone prendra forme dans le beau quartier sécuritaire de Westboro. C'est une collectivité axée sur la diversité et l'accueil, et nous remercions les gens de cette communauté de l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé alors que nous préparons notre déménagement au 373 de l'avenue Princeton » - Sue Garvey, directrice exécutive, Cornerstone Housing for Women

Liens connexes

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour obtenir davantage de renseignements, composez le 1-800-668-2642 ou consultez le site Web de la SCHL à www.schl.ca.





L'investissement dans les programmes de logement abordable fait partie du plan de l'Ontario pour créer des emplois, faire croître l'économie et aider les gens dans leur vie quotidienne. Depuis 2003, la Province a engagé plus de 5 milliards de dollars pour financer le logement abordable, ce qui a contribué à créer plus de 22 000 logements locatifs abordables et à financer plus de 335 000 réparations et améliorations dans des logements sociaux et abordables. La Province fournit en outre de l'aide pour payer les loyers et verser la mise de fonds à plus de 93 000 ménages dans le besoin. Ces investissements complètent les engagements pris dans le cadre de la récente mise à jour de la Stratégie à long terme de logement abordable de l'Ontario, et appuient son objectif de mettre fin à l'itinérance chronique d'ici 2025. Pour obtenir davantage de renseignements sur le logement abordable en Ontario, visitez le site ontario.ca/logementabordable.

Restez branché

Suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.