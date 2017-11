Deborah Rose designée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 24 nov. 2017) - La Banque Laurentienne (TSX:LB) félicite Deborah Rose, présidente et chef de la direction de B2B Banque et vice-présidente exécutive et chef de la direction informatique, Banque Laurentienne, pour sa nomination comme l'une des 100 Canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives (WXN). Mme Rose a reçu cet honneur lors d'une soirée de gala tenue hier soir à Toronto.

« C'est un immense honneur pour moi de recevoir cette distinction et de faire partie d'une organisation qui soutient fièrement la diversité et le leadership au féminin. Occuper un poste de leader et être mentor pour les autres est très gratifiant et j'espère inspirer une nouvelle génération de femmes leaders au sein de notre organisation », a déclaré Deborah Rose.

« Deborah fait partie d'un groupe croissant de femmes dirigeantes dans le secteur financier canadien et je suis très fier d'elle et de ses contributions à notre organisation », a déclaré François Desjardins, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne. « La Banque a toujours été précurseure en matière de représentativité féminine dans des rôles de direction. Nous sommes fiers que plus de 40 % des membres de notre conseil d'administration, dont la présidente, soient des femmes et que 50 % des postes de direction de notre organisation soient occupés par des femmes. »

Au fil des ans, Deborah a dirigé les équipes de B2B Banque à travers les acquisitions et les intégrations à grande échelle des entreprises MRS Trust et AGF Trust. En tant que chef de la direction informatique de la Banque Laurentienne, elle supervise l'implantation du nouveau système bancaire central qui constitue l'épine dorsale de notre offre numérique.

Les prix Top 100 : les Canadiennes les plus influentes soulignent les réalisations professionnelles de femmes dotées d'un fort potentiel de leadership dans les secteurs privé, public et à but non lucratif dans tout le pays.

À propos de la Banque Laurentienne

La Banque Laurentienne du Canada est une institution financière dont les activités s'étendent principalement au Canada. Fondée en 1846, elle a pour mission d'aider ses clients à améliorer leur santé financière et est guidée par ses valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté.

Elle sert un million et demi de clients partout au pays et emploie plus de 3 500 personnes, ce qui fait d'elle un acteur important dans plusieurs segments de marché. La Banque répond aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales au Québec. Elle se démarque également par son savoir-faire auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un des principaux fournisseurs canadiens de produits et services bancaires et de comptes d'investissement par l'entremise de conseillers financiers et de courtiers. Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre des services de courtage de plein exercice à une clientèle d'investisseurs institutionnels et particuliers.

La Banque gère un actif au bilan de plus de 45 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 31 milliards $.