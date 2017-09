MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 sept. 2017) - HPQ Silicon Resources Inc ("HPQ") (TSX CROISSANCE:HPQ)(FRANKFURT:UGE)(OTC PINK:URAGF) est heureuse d'annoncer que la seconde phase de son programme de développement et validation industrielle du procédé PUREVAPtm « Quartz Reduction Reactor » («QRR») débutera plus tôt que prévue. En effet, PyroGenesis Canada Inc (PyroGenesis) a informé HPQ que le réacteur PUREVAPtm de seconde génération (Gen 2 PUREVAPtm), un équipement définissant une échelle 1/250 de l'usine pilote de 200 tonnes par an (tpa) en cours de construction, sera opérationnel dans les prochaines semaines permettant le début des tests de validations commerciales.

Bernard J. Tourillon, président du conseil d'administration et chef de la direction de HPQ Silicon a déclaré: «La conception et la construction du réacteur Gen 2 PUREVAPtm est le résultat de la collaboration étroite et fructueuse entre PyroGenesis et HPQ et se révèle une étape phare dans la validation commerciale. Se basant sur les succès des phases précédentes, le Gen 2 PUREVAPtm permettra de tester de façon proactive les améliorations supplémentaires prévues au procédé de purification du Silicium et ainsi valider plusieurs développements du processus prévu dans le cadre de l'usine pilote. Cette étape diminuera les risques associés au projet global et apportera, des informations précieuses et une évaluation plus rapide de l'efficacité des modifications nécessaires à la production de Silicium de qualité solaire.»

LE PREMIER RÉACTEUR PUREVAP™ QRR: UNE RÉUSSITE TOTALE QUI MÉRITE SA RETRAITE

Le réacteur de première génération PUREVAPtm QRR était capable en laboratoire de faire des essais en lots (connue sous l'appellation Gen 1 PUREVAPtm) et fut conçue pour valider le concept que la Silice (Quart) pouvait être transformée en une seule étape en un Silicium (Si) d'une pureté suffisante pour les systèmes photovoltaïques. Une série de tests utilisant le Gen 1 PUREVAPtm a été commandée (CP du 2 Septembre 2016) pour générer les données techniques nécessaires à la conception et à la réalisation d'une usine pilote de 200 tpa capable de produire un Silicium de qualité solaire (SoG Si). Ces tests avec le Gen 1 PUREVAPtm ont été un réel succès en validant l'incroyable capacité d'élimination des impuretés du produit et en transformant une Silice (SiO 2 ) de faible pureté en un Silicium d'une pureté 3N+ (99.97% Si) en une seule étape (CP du 16 Mai 2017, CP du 26 Janvier 2017, CP du 20 Novembre 2016, CP du 2 Novembre 2016 et CP du 29 Septembre 2016). Ce produit fini dépasse la plus haute pureté actuellement disponible sur le marché mondial du Silicium Métallurgique (Mg Si). Cette industrie représente des ventes annuelles de $5.5 milliards de dollars américains1.

Nos prochaines étapes de commercialisation sont la production des quantités utiles de Silicium (Si) de qualité solaire pour en tester ses caractéristiques électriques, l'envoi des échantillons à des participants de l'industrie et de finaliser la conception et la mise en service de l'usine pilote. Bernard J. Tourillon, le président du conseil d'administration et chef de la direction de HPQ Silicon a déclaré: «Le Gen 1 PUREVAPtm a été un grand succès technique et nous pensons que le réacteur se retrouvera un jour dans un musée de science et génie industriel. Ce dernier a atteint le maximum de son efficacité opérationnelle et son utilisation pour des tests additionnels n'apporterait rien de plus au programme».

LE RÉACTEUR GEN 2 PUREVAP™ QRR REPRÉSENTE UNE RÉDUCTION IMPORTANTE DES RISQUES

Les tests métallurgiques du Gen 2 Purevap™ seront axés sur le raffinement des procédés, de la caractérisation et de l'augmentation de la pureté du Silicium produit par la nouvelle usine pilote opérant en mode semi-continue à l'échelle 1/250 (CP du 4 mai 2017).

Les résultats obtenus au moyen du Gen 1 Purevap™ ont permis à PyroGenesis de compléter l'ingénierie détaillée et la conception de l'usine pilote de 200 tpa, qui incorpore des modifications substantielles au processus original. En somme, le Gen 2 Purevap™ est une version améliorée du Gen 1 Purevap™ en plus d'être une réplique à l'échelle 1/250 de la plus grande usine pilote (Gen 3 Purevap™). Le Gen 2 Purevap™ est quasi complété, le système devrait être opérationnel en octobre 2017.

Cette nouvelle phase de tests métallurgiques avec le Gen 2 PUREVAPtm réduit de façon remarquable les risques associés au projet pour les raisons suivantes :

Gen 2 permettra de mettre en œuvre, de valider et de perfectionner les modifications substantielles au processus et à l'équipement découlant des tests du Gen 1 PUREVAP tm ;

; Gen 2 produira des échantillons de Silicium (Si) de plus grandes tailles, facilitant l'analyse des améliorations apportées au processus de purification;

Gen 2 ajoute une étape intermédiaire dans le processus de transposition à l'échelle de l'usine pilote, ce qui représente une mitigation des risques;

Gen 2 va permettre que les étapes suivantes soient atteintes plus rapidement que prévu: La production d'échantillons de Silicium (Si) d'une taille qui permettra les tests par des acheteurs potentiels; Permettre à HPQ et Pyrogenesis de tester les caractéristiques électriques du Silicium (Si) de haute pureté produit; Produire une grande quantité de Silicium afin de pouvoir envoyer des échantillons aux joueurs actifs dans l'industrie solaire et photovoltaïques; Générer suffisamment de données afin de pouvoir valider le potentiel économique du projet PUREVAP™ QRR.



COMMENTAIRE DU PDG DE PYROGENESIS :

« Nous sommes heureux de nous associer à HPQ pour l'annonce de cette réalisation et le début de la seconde phase du programme de validation industrielle,» a déclaré M P. Peter Pascali, Président et chef de la Direction de PyroGenesis. « J'aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter les équipes de PyroGenesis et de HPQ pour leur persévérance lors des multiples défis qu'ils ont dû relever à ce jour et pour toutes les découvertes qu'ils ont fait depuis le début (la capacité de purification tout en transformant une Silice (SiO2) de faible pureté en un Silicium d'une pureté 3N+ en une seule étape, pour n'en nommer qu'une). Comme nous l'avons déjà mentionné, le chemin du succès ne sera pas une ligne droite, mais en vertu des résultats obtenus à ce jour, nous sommes convaincus que nous sommes sur le bon chemin afin d'obtenir un succès commercial. Comme dans tous projets, des délais et embûches peuvent arriver, mais je crois sincèrement que nous sommes dans la bonne direction et que nous aurons un impact significatif sur le marché du Silicium de haute pureté et Solaire ».

MISE À JOUR SUR LES TESTS DE PURETÉ DU SILICIUM

Depuis notre communiqué de presse du 23 juin 2017, nous continuons de travailler avec PyroGenesis et un certain nombre de laboratoires spécialisés en protocoles d'analyse du Silicium. Plus précisément, les efforts sont axés sur les procédures analytiques, la certification et la réception rapide des résultats. Nous travaillons avec nos partenaires afin de réduire les délais analytiques qui ralentissent la publication d'information.

PyroGenesis prépare une synthèse des tests de validation de concept et de la phase de caractérisation du matériel. Ces résultats seront publiés dans un rapport.

À propos de HPQ Silicon

HPQ Silicon Resources Inc est une société d'exploration minière cotée sur la bourse TSX-V qui prévoit devenir un producteur verticalement intégré de Silicium (Si) de haute pureté et de Silicium solaire.

Notre plan d'affaire est axé sur le développement d'un nouveau processus métallurgique perturbateur qui permet la transformation de la Silice (Quartz) en Silicium de haute pureté et de qualité solaire en une seule étape (brevet en instance). Notre procédé diminue l'empreinte carbone et énergétique tout en éliminant l'utilisation des réactifs chimiques toxiques utilisés par les technologies actuelles utilisées pour la production de Silicium solaire, qui datent des années 1950.

