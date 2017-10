Décès de l'architecte insulaire Dan Hanganu

VERDUN, QUÉBEC--(Marketwired - 7 oct. 2017) -

C'est avec beaucoup d'émotion que les membres du Conseil de fabrique et les paroissiens de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys, de l'Ile-des-Sœurs, ont appris le décès de l'architecte montréalais d'origine roumaine Dan Hanganu.

Monsieur Hanganu, outre des œuvres telles que le musée Pointe-à-Callière, l'école HEC Montréal, le Studio du Cirque du Soleil, et le Théâtre du Nouveau Monde, laisse son empreinte dans notre communauté.

En effet, une des ses plus récentes œuvres consiste en la conception du Campanile de l'église, installé en 2016. Les deux tours du campanile, qui abrite 4 cloches, sont faites d'acier noir et sont recouvertes de lattes de cèdre naturel. Elles sont adjacentes à l'église et mesurent environ 8 mètres de haut. Ce campanile est un des points focaux de l'église et de la Place de l'Unité, lieu de rassemblement multiconfessionel de la communauté.

« De par cette œuvre, M. Hanganu a contribué à donner une âme à notre communauté. Au nom de tous les paroissiens, je le remercie chaleureusement pour son génie architectural, et j'offre mes sympathies à sa famille et à ses proches » a commenté l'Abbé Greg Ciszek, curé de la paroisse.

Une commémoration spéciale sera faite lors de la célébration de la messe du dimanche 8 octobre 2017 à 11h.

