Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de la Journée Lincoln Alexander

21 jan. 2017

Aujourd'hui, nous nous rappelons Lincoln Alexander, un Canadien avant-gardiste qui a su surmonter la discrimination raciale et faire fi de ses humbles origines pour devenir le premier Noir, au Canada, à être élu député à la Chambre des Communes et nommé ministre.

Né à Toronto en 1922 d'immigrants antillais, M. Alexander se voit refuser le premier emploi qu'il convoite après l'obtention de son diplôme universitaire, et ce, en raison de la couleur de sa peau. Il s'enrôle durant la Seconde Guerre mondiale pour servir le Canada avant d'entreprendre des études en droit à Osgoode Hall. Leader charismatique, il sera élu député de Hamilton-Ouest à quatre reprises et, en 1985, il sera le premier Noir à être nommé lieutenant-gouverneur de l'Ontario.

Durant sa carrière, M. Alexander combat les préjugés et il est d'avis que les études sont la solution pour surmonter les obstacles. Il compte de nombreux honneurs à son actif, notamment le fait d'avoir été le chancelier de l'Université de Guelph le plus longtemps en poste et d'avoir été le premier président de la Fondation canadienne des relations raciales.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du multiculturalisme, je suis honorée de rendre hommage à cet homme extraordinaire et de souligner son apport considérable à notre pays.



