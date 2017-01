Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 17 jan. 2017) -

Le Canada honore aujourd'hui la mémoire de M. Raoul Wallenberg, ce diplomate suédois dont le courage et la détermination incroyables ont sauvé la vie de plus de 100 000 Juifs en Hongrie, alors occupée par les nazis.

M. Wallenberg a risqué sa vie pour accorder aux Juifs à Budapest et dans les trains des certificats leur assurant une immunité diplomatique, afin de les sauver de la déportation vers les camps de concentration. Il a aussi créé un réseau de logements, de garderies, de soupes populaires et d'hôpitaux sûrs pour les personnes fuyant les persécutions. Bien que ses méthodes non conventionnelles aient été remises en question au premier abord, elles ont bientôt inspiré des diplomates d'autres pays neutres à emboîter le pas, permettant ainsi de sauver un plus grand nombre de vies.

Le 17 janvier 1945, M. Wallenberg a été arrêté par les Soviétiques, pour disparaître à tout jamais. M. Wallenberg a reçu la citoyenneté canadienne à titre honorifique en 1985. En 2001, le gouvernement du Canada a désigné le 17 janvier comme la Journée Raoul Wallenberg et il a émis un timbre canadien en son honneur en 2013.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du multiculturalisme, j'invite tous les Canadiens à réfléchir sur l'héroïsme inspirant de M. Wallenberg, à savoir comment une personne, courageuse et compatissante, est parvenue à transformer l'histoire.

