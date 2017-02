Déclaration de la ministre Joly à l'occasion du Losar

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 27 fév. 2017) -

Le Canada a été bâti par des personnes de toutes les confessions, appartenant à de nombreuses cultures et parlant une multitude de langues. C'est un pays cosmopolite, composé de personnes qui ont leur racine partout dans le monde et qui vivent ensemble pacifiquement. Au fil des ans, nous avons appris à apprécier cette diversité, car nous savons qu'elle nous enrichit et nous rend plus forts.

Aujourd'hui et au cours des prochains jours, les Canadiens d'origine tibétaine, bhoutanaise et népalaise célébreront le Losar, c'est-à-dire le Nouvel An tibétain. Cette célébration est une période de prière, de renouveau et de purification et un temps pour se rassembler en famille et entre amis.

C'est également le moment de réfléchir aux enseignements de Sa Sainteté le dalaï-lama, chef spirituel des Tibétains et citoyen canadien honoraire. Véritable défenseur de la paix et du pluralisme, le dalaï-lama nous inspire par ses enseignements qui reposent sur l'amour, la compassion et l'inclusion.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, je souhaite à tous les Canadiens qui célèbrent le Losar paix et bonheur en ce Nouvel An. Losar Tashi delek!

