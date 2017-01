Déclaration de la ministre Joly à l'occasion du Nouvel An lunaire

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 28 jan. 2017) - Cette semaine, des Canadiens de partout au pays célébreront le Nouvel An lunaire ainsi que le début de l'année du Coq, un animal qui symbolise la ponctualité, la fidélité, l'honnêteté et le courage.

Surtout connue comme le Nouvel An lunaire, la célébration est une fête traditionnelle chez les membres des communautés coréenne et vietnamienne, ainsi que de nombreuses autres communautés de l'Asie de l'Est au Canada.

Les membres de ces communautés de partout au pays souligneront le passage du Nouvel An par des célébrations comprenant des défilés hauts en couleur, des feux d'artifice, des prestations de percussions et la célèbre danse du lion. C'est également l'occasion de se réunir en famille et entre amis, de partager de la nourriture avec les moins fortunés et de participer à diverses activités caritatives.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du multiculturalisme, j'offre mes meilleurs vœux à tous les Canadiens qui célèbrent le Nouvel An lunaire et je vous souhaite une année heureuse et prospère. Kung Hei Fat Choy! Xīn Nián Kuài Lè!

