Déclaration de la ministre Joly à l'occasion du Thaï Pongal

Aujourd'hui, en ce premier jour du mois Thaï du calendrier tamoul, débute le joyeux festival du Thaï Pongal. Alors qu'elle célébrait à l'origine la récolte, cette fête est maintenant soulignée par les Tamouls du Canada et partout dans le monde par la tenue de réunions familiales, des échanges de cadeaux et des gâteries traditionnelles comme le pongal, un riz au lait sucré traditionnel.

La diversité et l'inclusion contribuent grandement à faire de notre pays un endroit où il fait bon vivre. Ces thèmes sont d'ailleurs des piliers des célébrations entourant Canada 150 qui ont lieu cette année. La communauté tamoule du Canada est un bel exemple de la façon dont le Canada s'enrichit de sa diversité culturelle, et le Thaï Pongal est une occasion de reconnaître sa grande contribution et ses nombreuses réalisations. Le festival de cette année revêt une signification particulière, car il a lieu pendant le tout premier Mois du patrimoine tamoul, qui a reçu l'appui unanime du Parlement en octobre dernier.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du multiculturalisme, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent le Thaï Pongal un merveilleux festival en compagnie de leurs proches.

