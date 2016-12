Déclaration de la ministre Joly à la veille du 150e anniversaire de la Confédération du Canada

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 31 déc. 2016) -

Ce soir, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays se rassemblent pour donner le coup d'envoi aux célébrations du 150e anniversaire de la Confédération. Au moment où retentiront les 12 coups de minuit, d'est en ouest, des millions de gens célébreront ce moment marquant avec éclat, alors que des feux d'artifice illumineront le ciel de 19 villes et d'innombrables collectivités et quartiers aux quatre coins du pays.

Ce soir, nous entamons toute une année de célébrations pour souligner le riche patrimoine et la diversité culturelle qui font du Canada un endroit où il fait bon vivre. L'année 2017 nous permettra de réfléchir et de célébrer la citoyenneté canadienne et notre contrat social, fondés sur le respect du pluralisme et de nos langues officielles. Nous devons maintenant aller de l'avant ensemble, dans un esprit de réconciliation avec les peuples autochtones, pour nous assurer d'améliorer le legs que nous laisserons au cours des 150 prochaines années.

Plus que jamais, notre monde est interconnecté et nous voulons encourager de meilleurs rapports entre voisins et citoyens partout au pays. L'année 2017 offrira à chacun de nous la possibilité de faire en sorte que les communications soient significatives, ainsi que d'envisager l'avenir avec toutes les possibilités qu'il présente.

L'année 2017 sera exceptionnelle : elle sera remplie d'activités visant à puiser dans le potentiel des jeunes; à célébrer notre diversité et à encourager l'inclusion; à établir un esprit de réconciliation avec les peuples autochtones; et à découvrir la beauté naturelle du Canada et à renforcer notre conscience environnementale.

Il s'agit d'une occasion qui ne se présente qu'une fois par génération de laisser un legs durable pour l'avenir − un legs qui contribuera à propulser le Canada vers l'avant comme un pays accueillant et prospère où chacun peut atteindre son plein potentiel. Il revient à tous les Canadiens de participer au développement d'une société inclusive et au renforcement des liens entre les diverses collectivités.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je vous invite à consulter le site Web Canada 150 et à en apprendre plus sur les festivités qui auront lieu dans votre collectivité. Ensemble, faisons de 2017 une année qui restera à jamais gravée dans notre mémoire collective.

Joyeux Canada 150!

