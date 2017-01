Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de la célébration de Noël par les chrétiens orthodoxes et les catholiques orientaux

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 9 jan. 2017) -

Cette semaine, les chrétiens orthodoxes et les catholiques orientaux du Canada et du monde entier se réuniront pour célébrer Noël, l'une des plus importantes fêtes chrétiennes après Pâques. Bien que la majorité des Canadiens célèbrent Noël le 25 décembre, les chrétiens orthodoxes d'origine arménienne du Canada soulignent Noël le 6 janvier, tandis que les chrétiens orthodoxes ailleurs dans le monde célèbrent plutôt le 7 janvier. Les traditions de Noël des églises orthodoxe et catholique orientale sont riches. En cette journée festive, de nombreux Canadiens échangeront des cadeaux, visiteront leurs voisins, chanteront des hymnes et partageront un repas avec leurs proches.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du multiculturalisme, je tiens à offrir mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célébreront Noël cette semaine et à leur souhaiter une bonne année.

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook, Instagram et Flickr.