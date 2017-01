Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Le 27 janvier marque l'anniversaire de la libération du plus grand camp de concentration et d'extermination nazi, Auschwitz-Birkenau. En ce jour, chaque année, le monde entier se souvient des millions de victimes, dont la majorité était juive, qui ont trouvé la mort pendant la Shoah, et nous honorons les personnes qui ont survécu aux atrocités inimaginables du régime nazi.

La Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste nous rappelle le danger que représentent les préjugés, la discrimination et la haine.

Cette année, le Monument national de l'holocauste du Canada sera terminé. Il servira de monument commémoratif pour les vies innocentes perdues, y compris six millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs et les autres personnes tuées parce qu'elles avaient un handicap mental ou physique ou à cause de leur race, de leur religion ou encore de leur orientation sexuelle. Le Monument rendra aussi hommage aux survivants qui sont venus dans notre pays pour rebâtir leur vie dans l'espoir d'un avenir meilleur. Il importe de préserver leurs témoignages et de se renseigner sur l'Holocauste et le mal qui a nourri cette tentative d'exterminer le peuple juif, ainsi que de nombreuses autres communautés.

Profitons des leçons du passé pour lutter contre le racisme et l'intolérance, refuser de garder le silence face à l'injustice et à la haine et respecter les droits de la personne et la dignité humaine.

