Déclaration de la ministre Joly sur le mois du patrimoine tamoul

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 1 jan. 2017) -

La communauté tamoule du Canada est une belle illustration de cette diversité culturelle qui fait notre force. La langue tamoule est l'une des langues vivantes les plus anciennes au monde, et les Canadiens d'origine tamoule ont enrichi toutes les sphères de notre société, en particulier les arts et la culture.

En 2016, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité une résolution faisant du mois de janvier le Mois du patrimoine tamoul, parce qu'il coïncide avec l'une des plus importantes célébrations de la communauté tamoule du Canada, le festival de la récolte Thaï Pongal.

Les Canadiens d'origine tamoule d'un océan à l'autre pourront célébrer ce festival dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération.

En ma qualité de ministre du Patrimoine canadien, j'encourage tous les Canadiens à découvrir les richesses de l'histoire de la communauté tamoule du Canada et à célébrer le rôle inspirant que les Canadiens d'origine tamoule ont joué, et continueront à jouer, dans l'évolution du Canada. Je vous invite à célébrer le tout premier Mois du patrimoine tamoul en 2017 et à participer aux grandes célébrations du 150e qui se déroulent partout au pays. En cette année spéciale, c'est le moment tout indiqué pour souligner l'une des plus grandes forces du Canada : notre diversité.

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook, Instagram et Flickr.