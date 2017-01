Déclaration de la ministre Qualtrough à l'occasion de la sélection de Todd Nicholson à titre de chef de mission du Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 24 jan. 2017) -

Au nom de tous les Canadiens, je félicite Todd Nicholson d'avoir été choisi chef de mission d'Équipe Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang. Le Comité paralympique canadien a fait un excellent choix.

Je sais que M. Nicholson saura mettre à profit son esprit de compétition et son approche centrée sur l'athlète lorsqu'il conduira nos athlètes et nos entraîneurs jusqu'aux Jeux de PyeongChang en 2018. Je suis convaincue qu'il exercera le leadership voulu pour maximiser leurs capacités tout en leur permettant de vivre pleinement leur expérience paralympique.

Athlète durant plus de 25 ans et compétiteur inlassable, M. Nicholson a joué un rôle de leader auprès de l'équipe canadienne de hockey sur luge. Il a gagné trois médailles paralympiques lors de sa participation à cinq jeux (de Lillehammer en 1994 à Vancouver en 2010). Il a également eu l'honneur d'être le porte-drapeau du Canada pendant les cérémonies d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Au cours de sa vie après les compétitions, M. Nicholson a continué d'affirmer son engagement envers le sport et les athlètes, d'abord comme membre et ensuite comme président du Conseil des athlètes du Comité paralympique international. Il a aussi consacré son temps et ses talents un peu plus près de chez nous à des organismes comme la Fondation des maladies du cœur et SportJeunesse.

Todd, sachez que tout le Canada, fort de ses 36 millions de citoyens, vous épaule, vous et vos équipiers, alors que vos yeux restent rivés sur les Jeux paralympiques d'hiver en Corée du Sud.

