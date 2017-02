Déclaration de la ministre Qualtrough à l'occasion de la sélection d'Isabelle Charest à titre de chef de mission du Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 6 fév. 2017) - Au nom de tous les Canadiens, je félicite Isabelle Charest d'avoir été choisie comme chef de mission d'Équipe Canada pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang. Le Comité olympique canadien a fait un excellent choix.

Mme Charest est une pionnière dans le monde du patinage de vitesse sur piste courte, tant au Canada qu'à l'étranger. Les trois médailles qu'elle a remportées lors de trois Jeux olympiques ont montré à beaucoup d'athlètes - en particulier à ceux du Québec − que leur rêve de monter sur le podium était réalisable.

Depuis qu'elle s'est retirée de la compétition, Mme Charest offre un soutien indéfectible à nos athlètes, en jouant un rôle actif au Comité olympique canadien dans différents rôles, comme celui de chef de mission aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2016 à Lillehammer, et celui de chef de mission adjointe aux Jeux olympiques de 2016 à Rio.

Je suis convaincue que Mme Charest contribuera à canaliser nos efforts vers l'étape finale de la planification en vue des Jeux de Pyeongchang pour nos athlètes, nos entraîneurs et les fervents partisans de l'équipe. Sous la direction de Mme Charest, Équipe Canada commencera à se façonner une identité au cours de la prochaine année, au fur et à mesure que les athlètes verront leur participation aux Jeux confirmée, qu'ils concentreront leurs efforts sur les épreuves, et qu'ils travailleront tous les jours afin d'être prêts à vivre pleinement leur moment olympique.

Madame Charest, sachez que tout le Canada, fort de ses 36 millions de citoyens, est derrière vous et vos coéquipiers dès maintenant et jusqu'à la fin des Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud.

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr.