Déclaration de l'honorable Mélanie Joly au sujet de la fusillade perpétrée dans une mosquée de Québec

OTTAWA, ONTARIO -- 30 jan. 2017 - Ministère du Patrimoine canadien

Je condamne l'attentat qui est survenu hier soir au Centre islamique culturel de Québec, à Québec. C'est un acte déplorable, commis dans un lieu de refuge et de culte, et je suis attristée de savoir que des membres des communautés musulmanes ont été frappés par un tel geste de violence.

Notre gouvernement s'est engagé à continuer de bâtir une société forte de sa diversité, inclusive et accueillante, qui encourage le respect pour tous, indépendamment de leur foi ou de leur origine ethnique.

Des communautés musulmanes vivent au Canada depuis la Confédération, et leurs inestimables contributions ont aidé à façonner notre identité.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, mes pensées vont aux proches des victimes, aux blessés et aux communautés musulmanes. Face à la peur et à l'intolérance, soyons tous forts et unis.

