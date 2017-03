Déclaration du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, au sujet des propositions quant à l'avenir du pont de Québec

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 8 mars 2017) - « Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance du lien que représente le pont de Québec entre les deux rives, tant pour son apport essentiel à la fluidité de la circulation et la croissance économique de toute la région, que pour son apport patrimonial. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec, les villes de Québec et Lévis, le CN et les acteurs locaux dans ce dossier. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires pour les prochaines étapes menant à une solution viable et à long terme.

Nous accueillons favorablement la proposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, et nous sommes impatients de poursuivre l'examen de cette proposition avec nos partenaires. Nous reconnaissons l'importance du pont de Québec à titre d'emblème de notre formidable patrimoine, et la nécessité d'en assurer la pérennité pour les années à venir.

Je tiens à remercier mon collègue, l'honorable Jean-Yves Duclos, pour son leadership dans ce dossier important. Nous allons prendre part à des discussions additionnelles, et nous tenons à remercier la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour les travaux entrepris dans ce dossier.

Alors que nous finalisons les détails de notre plan d'infrastructure à long terme, nous continuons de travailler avec nos partenaires provinciaux et municipaux alors qu'ils définissent leurs priorités. Notre approche en est une de collaboration et nous reconnaissons que les gouvernements locaux sont les mieux positionnés pour établir leurs priorités en matière d'infrastructure. »

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a également ajouté :

« Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a à cœur les priorités de la population de la grande région de Québec. Le gouvernement du Canada sera un partenaire fiable pour le gouvernement du Québec, les villes de Québec et de Lévis, le CN ainsi que les autres acteurs impliqués dans le dossier du pont de Québec qui est si important pour notre région. »