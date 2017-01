Déclaration du ministre Dominic LeBlanc concernant le ARCA 1

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 15 jan. 2017) - L'honorable Dominic LeBlanc, député, c. r., C. P., a fait aujourd'hui la déclaration suivante, concernant le navire ARCA 1.

Le 8 janvier dernier, le navire ARCA 1 - un petit navire-citerne - s'est échoué juste au nord de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il était en route vers Sydney pour y être réparé, et ne transportait aucune cargaison au moment de l'incident. La Garde côtière canadienne a coordonné avec succès l'opération de sauvetage des six membres d'équipage se trouvant à bord du bateau.

À la suite d'une tentative de remorquage infructueuse et d'importantes opérations de délestage et de pompage, je suis heureux d'annoncer que le navire a pu être remorqué, aujourd'hui, avec brio jusqu'à un quai de Sydney. Pendant toute la durée du voyage, il a été escorté par les navires de Conservation et protection de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière. Le navire fait maintenant l'objet d'une complète inspection pour évaluer plus à fond son intégrité structurelle et déterminer la cause de ses problèmes.

La Garde côtière canadienne est l'épine dorsale d'un des systèmes maritimes les plus sécuritaires au monde. Les hommes et les femmes de la Garde côtière travaillent sans répit tous les jours, et à travers tout le pays, pour assurer la sécurité des marins et du milieu maritime. Au début de cette semaine, j'ai eu le privilège de visiter le poste de commandement du lieu d'incident établi pour le ARCA 1, et cela a été un honneur pour moi de rencontrer certains des membres de l'équipe qui travaillait déjà d'arrache-pied pour que la situation soit résolue de manière la plus sécuritaire possible.

Plusieurs partenaires ont collaboré avec la Garde côtière canadienne et le ministère de Pêches et Océans sur cet incident, et notamment le ministère de la Défense nationale, Transports Canada, Environnement et Changement climatique Canada, et la Province de la Nouvelle-Écosse. À tous ceux et celles qui ont permis à cette intervention d'urgence et environnementale d'être un franc succès, je salue votre bravoure, votre expertise et votre dévouement sans limites.

L'honorable Dominic LeBlanc, député, c. r., C. P.

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

