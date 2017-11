Denis Amoroso se joint à Geomega en tant que conseiller stratégique

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 nov. 2017) - Ressources Géoméga inc. (« GéoMégA » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:GMA) est heureuse d'annoncer que Denis Amoroso s'est joint à la Société à titre de conseiller stratégique de la direction et du conseil d'administration.

M. Amoroso œuvre dans le commerce de courtage et les marchés financiers depuis trente-sept ans, dont 25 à titre de conseiller principal pour la corporation Canaccord Genuity. Il a été membre canadien du Chairman's Club et membre du President's Club à neuf reprises. M. Amoroso a joué un rôle important dans le secteur des sociétés juniors d'exploration au Québec, où il a aidé à recueillir plus de 100 millions de dollars au cours des 30 dernières années. Nombreuses de ces entreprises sont devenues des producteurs ou ont été acquises par de sociétés majeures.

« GéoMégA entre dans une période passionnante après plus de 3 ans de recherche et développement. Avoir une personne de la trempe de M. Amoroso est sans aucun doute un atout important pour notre entreprise. Sa connaissance des marchés financiers sera importante alors que nous nous dirigeons vers le développement de notre première unité industrielle avec un approvisionnement régulier en résidus industriels provenant de plusieurs sources. Alors que nous avançons vers nos prochaines étapes majeures, les 99% de pureté pour le Néodyme (Nd) et le Dysprosium (Dy) et la validation par les utilisateurs finaux, nous renforçons notre équipe et acquérons l'expérience nécessaire pour nous aider à structurer les financements à venir et conserver une structure de l'actionnariat solide, ce que nous avons réussi à faire jusqu'à présent. » commente Kiril Mugerman, président et chef de la direction de GéoMégA.

M. Amoroso s'est vu octroyer 500,000 options d'achat d'options au prix d'exercice de 0,085$ l'action pour une période de cinq ans conformément aux modalités du régime d'options d'achat d'actions de la société.

À propos de GéoMégA (www.geomega.ca)

GéoMégA est une société d'exploration minière québécoise dont l'objectif est la découverte et le développement durable de gisements économiques de métaux au Québec. GéoMégA s'engage à respecter les normes de l'industrie minière canadienne et se distinguer par son ingénierie innovante, l'engagement des parties prenantes et son dévouement à la transformation locale.

Actuellement, GéoMégA a 78 258 049 actions ordinaires en circulation.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d'une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu'un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l'information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l'un ou l'autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l'information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque de la notice annuelle de la Société, pour l'exercice terminé le 31 mai 2017, laquelle est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n'entend pas ni ne s'engage à actualiser ou revoir l'information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.