Des collectivités d'Edmonton et des environs reçoivent plus de 3 millions de dollars pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération du Canada

Une aide financière sera accordée à 21 projets qui célèbrent nos collectivités et notre héritage commun dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et des Fonds Canada 150 et Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien

Vingt et un projets communautaires situés à Edmonton et dans les environs bénéficieront d'une aide de plus de 3 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, du Fonds Canada 150 et du Fonds du Canada pour les espaces culturels en vue d'aider les collectivités à moderniser leurs installations récréatives locales tout en renouvelant les infrastructures et les programmes sociaux et culturels.

Ces programmes de financement s'inscrivent dans les célébrations de Canada 150, une initiative organisée par le gouvernement du Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, ainsi qu'un montant 168,2 millions de dollars sur deux ans qui seront versés par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays.

Grâce à des investissements dans des infrastructures et des programmes communautaires, sociaux et culturels, le gouvernement du Canada appuie l'héritage de nombreux Canadiens qui ont investi temps, énergie et esprit dans l'amélioration des possibilités culturelles et récréatives pour les personnes de tous âges au sein de leurs collectivités.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît que la participation à des activités culturelles et récréatives rapproche les collectivités et contribue à améliorer notre santé et notre bien-être. Les installations et les programmes renouvelés répondent non seulement à la demande importante d'amélioration de l'infrastructure communautaire, mais ils nous offrent une occasion de célébrer les gens de ce merveilleux pays. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Une collectivité en santé, forte et prospère repose sur ses installations sportives, ses centres récréatifs communautaires et ses espaces extérieurs pour encourager ses résidents à demeurer actifs. Les investissements dans les espaces récréatifs et culturels locaux permettront d'atteindre cet objectif, et ils favoriseront une communauté plus dynamique. »

- Randy Boissonnault, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« Les fonds accordés à des projets locaux dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 amélioreront grandement notre ville. Au nom du conseil municipal et des résidents d'Edmonton, nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir investi dans le parc Queen Elizabeth. En tant que futur hôte du premier parc d'art autochtone dirigé de l'Ouest canadien, nous croyons que les améliorations apportées à ce lieu central de notre vallée fluviale fourniront un endroit sécuritaire et accessible où les Edmontoniens pourront se rassembler pour renouer avec la nature et l'histoire culturelle du site. »

- Monsieur Don Iveson, maire, ville d'Edmonton

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire d'Edmonton et des environs

Annonce faite par l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral (Edmonton Mill Woods), et par Randy Boissonnault, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien)

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Parc Brookside/Riverbend Community League et Ville d'Edmonton Rénover le parc Brookside Edmonton (Alberta) 20 700 $ Comté de Wetaskiwin no 10 Moderniser les installations récréatives de l'aréna de Winfield Winfield (Alberta) 104 302 $ Edmonton Soccer Association Améliorer le réseau d'évacuation et l'aménagement paysager de l'Edmonton Soccer Centre West Edmonton (Alberta) 90 760 $ Griesbach Community League et Ville d'Edmonton Aménager l'aire de jeu Maple Leaf dans la collectivité de Griesbach Edmonton (Alberta) 235 428 $ Lendrum Community League et Ville d'Edmonton Réaménager l'aire de jets d'eau du parc Lendrum Edmonton (Alberta) 28 863 $ Onoway Curling Association Rénover la passerelle et le coupe-givre de la piste de curling d'Onoway Onoway (Alberta) 9 020 $ Riviere Qui Barre Agricultural Society Rénover l'aréna de Riviere Qui Barre Sturgeon County (Alberta) 200 000 $ Shamrock Curling Society Moderniser le club de curling Shamrock Edmonton (Alberta) 37 100 $ Steele Heights Community League et Ville d'Edmonton Aménager une aire de jets d'eau au parc Steele Heights Jubilee Edmonton (Alberta) 78 741 $ Comté de Strathcona Moderniser la piste de curling du Glen Allan Recreation Complex dans le comté de Strathcona Sherwood Park (Alberta) 500 000 $ Ville d'Edmonton Moderniser le parc Queen Elizabeth Edmonton (Alberta) 500 000 $ Ville de St. Albert Aménager un jardin médicinal autochtone dans le réseau de sentiers du parc Red Willow St. Albert (Alberta) 137 000 $ The Young Men's Christian Association of Edmonton Moderniser le YMCA Jamie Platz Family Edmonton (Alberta) 296 615 $ Municipalité de Calmar Moderniser l'aréna Mike Karbonik Calmar (Alberta) 500 000 $

Fonds Canada 150 (ministère du Patrimoine canadien)

Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds Canada 150 dans le but d'offrir aux Canadiens la possibilité de participer à des célébrations locales, régionales et nationales qui fourniront un héritage durable aux futures générations.

Assorti d'une enveloppe de 200 millions de dollars, le Fonds Canada 150 a permis à des centaines d'organismes de présenter des demandes d'aide financière pour des activités qui marqueront le 150e anniversaire de la Confédération.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Alberta Council for the Ukrainian Arts Festival ukrainier pour célébrer Canada 150 Edmonton (Alberta) 17 000 $ Ville de St. Albert Célébrer la communauté St. Albert (Alberta) 61 250 $ Ice on Whyte Festival Society Gens ordinaires… histoires extraordinaires Edmonton (Alberta) 37 500 $ Municipalité de Redwater Canada 150 : célébrer 150 ans de multiculturalisme Redwater (Alberta) 15 000 $

Fonds du Canada pour les espaces culturels (ministère du Patrimoine canadien)

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité artistique ainsi que la présentation ou l'exposition d'arts. Le FCEC élargit l'accessibilité des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Ville de Fort Saskatchewan Améliorer l'entreposage des collections du Fort Heritage Precinct Fort Saskatchewan (Alberta) 34 841 $ Leduc #1 Energy Discovery Center Projet d'entreposage et d'économie d'énergie du musée Leduc County (Alberta) 48 515 $ Stony Plain and Parkland Pioneer Museum Society Prolongement de la rue Legacy Stony Plain (Alberta) 100 000 $

MONTANT TOTAL DE L'AIDE FINANCIÈRE FÉDÉRALE ANNONCÉE : 3 052 635 $

