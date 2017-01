Des collectivités du Centre-Est de l'Alberta reçoivent plus de 500 000 $ dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération du Canada

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada investit dans cinq projets qui célèbrent nos collectivités

STETTLER, ALBERTA--(Marketwired - 20 jan. 2017) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Les collectivités de Stettler, de Consort, de Killam, de Heisler et de Coronation recevront une contribution totale de 549 705 $ dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 du gouvernement du Canada, contribution qui aidera les collectivités à moderniser les installations récréatives locales et l'infrastructure communautaire.

Le PIC 150 s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017, pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) sera responsable de l'administration du programme dans l'Ouest canadien.

Grâce à des investissements dans l'infrastructure et des programmes communautaires, sociaux et culturels, le gouvernement du Canada favorise l'héritage de nombreux Canadiens qui ont investi de leur temps, de leur énergie et de leur esprit pour améliorer les possibilités culturelles et récréatives s'offrant aux gens de tous les âges dans leurs collectivités.

Citations

« Pour qu'une collectivité soit en santé, solide et dynamique, elle doit pouvoir compter sur des installations sportives, des centres récréatifs communautaires et des espaces extérieurs pour encourager les gens à demeurer actifs. Les rénovations apportées à ces installations permettront d'atteindre ce but, et contribueront à favoriser l'établissement d'une collectivité dynamique. »

- Randy Boissonnault, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« L'annonce des initiatives d'aujourd'hui dans le cadre de Canada 150 confirme les partenariats exceptionnels qui renforcent les liens entre les collectivités tant à l'échelle locale que nationale, et contribue à faire en sorte que les réels besoins en matière d'infrastructure communautaire soient bien appuyés et viables, pour que tous les résidents en profitent pour de nombreuses années à venir. »

- Dick Richards, maire de Stettler

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire du Centre-Est de l'Alberta

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de notre pays.

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Le PIC 150 appuie des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante. La priorité a été accordée aux projets qui visent la remise à neuf d'installations récréatives, qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et qui ont une incidence positive sur les communautés et les peuples autochtones.

Un investissement de 549 705 $ destiné aux travaux relatifs à cinq projets récréatifs et culturels réalisés dans le Centre-Est de l'Alberta a été annoncé aujourd'hui dans le cadre du PIC 150 du gouvernement du Canada.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Coronation Memorial Arena Board Améliorer l'aréna Coronation (Alberta) 32 117 $ Heisler Agricultural Society Convertir l'aréna en installation polyvalente à Heisler Heisler (Alberta) 36 500 $ Stettler Curling Club Association Rénover le club de curling de Stettler Stettler (Alberta) 38 421 $ Ville de Killam Moderniser le Memorial Arena Killam (Alberta) 67 667 $ Village de Consort Moderniser la fabrique de glace au Consort Sportsplex Consort (Alberta) 375 000 $

