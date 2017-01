Des collectivités du Centre-Ouest de l'Alberta reçoivent plus de 1,3 million de dollars pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération du Canada

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et le Fonds Canada 150 du Patrimoine canadien investissent dans cinq projets qui célèbrent nos collectivités et notre patrimoine commun

ROCKY MOUNTAIN HOUSE, ALBERTA--(Marketwired - 20 jan. 2017) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Les collectivités de Rocky Mountain House, de Seba Beach, de Hinton et de Darwell recevront une contribution totale de 1 311 059 $ dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, du Fonds Canada 150 et du Fonds du Canada pour les espaces culturels du gouvernement du Canada, contribution qui aidera les collectivités à moderniser les installations récréatives locales ainsi qu'à améliorer l'infrastructure et les programmes sociaux et culturels.

Ces programmes de financement s'inscrivent dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de notre pays. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada et 168,2 millions de dollars échelonnés sur deux ans provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels du Patrimoine canadien pour fournir une aide financière aux collectivités à l'échelle du pays.

Grâce à des investissements dans l'infrastructure et des programmes communautaires, sociaux et culturels, le gouvernement du Canada favorise l'héritage de nombreux Canadiens qui ont investi de leur temps, de leur énergie et de leur esprit pour améliorer les possibilités culturelles et récréatives s'offrant aux gens de tous les âges dans leurs collectivités.

Citations

« Les installations et les activités culturelles et récréatives font partie intégrante de chaque collectivité. Le gouvernement du Canada reconnaît que le fait d'investir dans celles-ci célèbre notre patrimoine et améliore la qualité de vie de tous les Canadiens. Non seulement le renouvellement de ces installations et de ces programmes répond aux besoins d'améliorations de l'infrastructure communautaire, mais il nous permet également de célébrer les habitants de ce merveilleux pays. »

- Randy Boissonnault, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député fédéral d'Edmonton Centre, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Nous nous réjouissons du fait que le Rocky Curling Club ait reçu l'investissement du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 visant à financer le renouvellement du centre de curling. Forts de notre partenariat entre groupes municipaux et communautaires, et grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, nous investissons collectivement dans l'avenir de notre collectivité. Le nouveau centre de curling répondra aux besoins récréatifs et communautaires de notre région pour de nombreuses générations à venir. »

- Pat Alexander, préfet, comté de Clearwater.

« L'investissement dans une infrastructure récréative favorise l'établissement d'une collectivité sécuritaire, saine et dynamique, ce qui est essentiel à la santé et au mieux-être sur le plan personnel tout en réduisant la dépendance aux services de soins de santé et autres services sociaux. La Ville de Rocky Mountain House reconnaît que le Rocky Curling Club constitue un atout pour le Christenson Sports and Wellness Centre et qu'il reçoit l'appui de la collectivité.»

- Fred Nash, maire de ville de Rocky Mountain House.

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire du Centre-Ouest de l'Alberta

Annonce faite par l'honorable Randy Boissonnault, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député fédéral d'Edmonton Centre, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien)

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). DEO est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Camp Health, Hope and Happiness Society Moderniser le Camp He Ho Ha Seba Beach (Alberta) 117 459 $ Darwell and District Agricultural Society Moderniser deux terrains de baseball Darwell (Alberta) 20 600 $ Rocky Curling Club Moderniser le Rocky Curling Club Rocky Mountain House (Alberta) 150 000 $ The Hinton Nordic Skiers Moderniser l'éclairage extérieur du Hinton Nordic Centre Hinton (Alberta) 23 000 $

Fonds du Canada pour les espaces culturels (ministère du Patrimoine canadien)

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité artistique ainsi que la présentation ou l'exposition d'arts. Le FCEC élargit l'accessibilité des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Ville de Hinton Rénover le centre des arts de Hinton Hinton (Alberta) 1 000 000 $

MONTANT TOTAL DE L'AIDE FINANCIÈRE FÉDÉRALE ANNONCÉE : 1 311 059 $

Restez branchés

Twitter : @DEO_Canada, @MinistreISDE, @Patrimoinecdn, @canada150e

Mot-clic : #Canada150

Sites Web : Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Patrimoine canadien, Canada 150

Facebook : @canada150e

Instagram : @canada150

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

Liens additionnels

- Le gouvernement du Canada annonce une aide pour l'infrastructure communautaire en Alberta

- Fiche d'information : Le 150e anniversaire de la Confédération en 2017

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.