Des collectivités du Nord et du Centre de l'Alberta reçoivent plus de 1,7 million de dollars pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération du Canada

Une aide financière sera accordée à 14 projets qui célèbrent nos collectivités et notre héritage commun dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et du Fonds Canada 150 de Patrimoine canadien

Quatorze collectivités du Nord et du Centre de l'Alberta bénéficieront d'une aide de plus de 1,7 million de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, du Fonds Canada 150 et du Fonds du Canada pour les espaces culturels en vue d'aider les collectivités à moderniser leurs installations récréatives locales tout en renouvelant les infrastructures et les programmes sociaux et culturels.

Ces programmes de financement s'inscrivent dans les célébrations de Canada 150, une initiative organisée par le gouvernement du Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération de notre pays. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, ainsi qu'un montant 168,2 millions de dollars sur deux ans qui seront versés par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays.

Grâce à des investissements dans l'infrastructure et des programmes communautaires, sociaux et culturels, le gouvernement du Canada favorise l'héritage de nombreux Canadiens qui ont investi de leur temps, de leur énergie et de leur esprit pour améliorer les possibilités culturelles et récréatives s'offrant aux gens de tous les âges dans leurs collectivités.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que la participation à des activités culturelles et récréatives rapproche les collectivités et contribue à améliorer notre santé et notre bien-être. Les installations et les programmes renouvelés répondent non seulement à la demande importante d'amélioration de l'infrastructure communautaire, mais ils nous offrent une occasion de célébrer les gens de ce merveilleux pays. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Les collectivités de Wood Buffalo sont profondément enracinées et possèdent une histoire riche. Des investissements tels que ceux annoncés permettent aux gens de notre région de tisser des liens entre eux et de célébrer notre histoire et notre culture uniques. »

- Melissa Blake, mairesse, municipalité régionale de Wood Buffalo

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire du Centre et du Nord de l'Alberta

Annonce faite par l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien)

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Première Nation Athabasca Chipewyan Agrandir le Youth and Elders Lodge Fort Chipewyan (Alberta) 404 789 $ Nation crie de Bigstone Rénover des installations récréatives dans les réserves de la Nation crie de Bigstone Wabasca (Alberta) 150 350 $ Établissement métis de Buffalo Lake Rénover le complexe récréatif de l'Établissement métis de Buffalo Lake Caslan (Alberta) 125 000 $ Elk Point and District Agricultural Society Rénover l'aréna A.G. Ross Elk Point (Alberta) 54 235 $ Mannville & District Agricultural Society Moderniser la patinoire Mannville Centennial Mannville (Alberta) 95 824 $ Marwayne Agricultural Society Rénover et agrandir l'aréna Marwayne Marwayne (Alberta) 75 000 $ Collège Portage Rénover l'entrée de la piscine du comté de Lac La Biche Lac La Biche (Alberta) 72 100 $ Smoky Lake Agricultural Society Rénover la patinoire dans le complexe de Smoky Lake Smoky Lake (Alberta) 125 100 $ Municipalité de Bruderheim Rénover l'aréna de Bruderheim Bruderheim (Alberta) 169 500 $ Municipalité de Two Hills Rénover l'aréna Two Hills (Alberta) 188 475 $ Victoria Trail Agricultural Society Rénover le centre communautaire Waskatenau (Alberta) 80 000 $

Fonds Canada 150 (ministère du Patrimoine canadien)

Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds Canada 150 dans le but d'offrir aux Canadiens la possibilité de participer à des célébrations locales, régionales et nationales qui fourniront un héritage durable aux futures générations.

Assorti d'une enveloppe de 200 millions de dollars, le Fonds Canada 150 a permis à des centaines d'organismes de présenter des demandes d'aide financière pour des activités qui marqueront le 150e anniversaire de la Confédération.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Janvier Sekweha Youth Centre Rencontre d'apprentissage par l'expérience Chard (Alberta) 47 000 $ St. Paul and District Arts Foundation 150 ans - Le Canada hier, aujourd'hui et demain St. Paul (Alberta) 24 000 $

Fonds du Canada pour les espaces culturels (ministère du Patrimoine canadien)

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité artistique ainsi que la présentation ou l'exposition d'arts. Le FCEC élargit l'accessibilité des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Fort McMurray Historical Society Rétablissement à la suite de l'inondation : modernisation d'équipement Fort McMurray (Alberta) 140 000 $

MONTANT TOTAL DE L'AIDE FINANCIÈRE FÉDÉRALE ANNONCÉE : 1 751 373 $

