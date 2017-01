Des collectivités du Nord-Ouest de l'Alberta reçoivent plus de 400 000 $ dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération du Canada

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et le Fonds Canada 150 du Patrimoine canadien investissent dans six projets qui célèbrent nos collectivités et notre patrimoine commun

GRANDE PRAIRIE, ALBERTA--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Six collectivités du Nord-Ouest de l'Alberta recevront une contribution totale de plus de 400 000 $ dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, du Fonds Canada 150 et du Fonds du Canada pour les espaces culturels du gouvernement du Canada, contribution qui aidera les collectivités à moderniser les installations récréatives locales ainsi qu'à améliorer l'infrastructure et les programmes sociaux et culturels.

Ces programmes de financement s'inscrivent dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de notre pays. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada et 168,2 millions de dollars échelonnés sur deux ans provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels du Patrimoine canadien pour fournir une aide financière aux collectivités à l'échelle du pays.

Grâce à des investissements dans l'infrastructure et des programmes communautaires, sociaux et culturels, le gouvernement du Canada favorise l'héritage de nombreux Canadiens qui ont investi de leur temps, de leur énergie et de leur esprit pour améliorer les possibilités culturelles et récréatives s'offrant aux gens de tous les âges dans leurs collectivités.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les activités culturelles et récréatives rassemblent les collectivités et contribuent à notre santé et à notre mieux-être. Non seulement le renouvellement des installations et des programmes répond aux besoins d'améliorations de l'infrastructure communautaire, mais il nous permet également de célébrer les habitants de ce merveilleux pays. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes reconnaissants de l'engagement soutenu du gouvernement du Canada à créer une nouvelle relation avec les municipalités. En particulier, nous sommes reconnaissants du soutien de ce gouvernement envers des projets tels que notre étude de faisabilité relative au centre des arts d'interprétation et des médias qui nous aide à planifier le futur de notre région. »

- Bill Given, maire de Grande Prairie

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire du Nord-Ouest de l'Alberta

Annonce de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien)

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Organisme Projet Endroit Aide financière fédérale Deadwood Community League Rénover le centre communautaire et le terrain de baseball Deadwood (Alb.) 44 676 $ Ville de Beaverlodge Rénover la piscine intérieure Beaverlodge (Alb.) 95 000 $ Ville de High Level Réparer et moderniser le Centennial Park High Level (Alb.) 119 625 $ Ville de Rainbow Lake Rénover l'aréna pour y ajouter un centre de conditionnement physique Rainbow Lake (Alb.) 75 000 $ Wembley Parks & Recreation Society et Ville de Wembley Moderniser le terrain de jeu de Sunset Park Wembley (Alb.) 50 000 $

Fonds du Canada pour les espaces naturels (ministère du Patrimoine canadien)

Le programme Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) vise à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité et l'innovation artistiques. Il vise également à élargir l'accessibilité des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Organisme Projet Endroit Aide financière fédérale Ville de Grande Prairie Étude de faisabilité relative au centre régional des arts d'interprétation et des médias de Grande Prairie Grande Prairie (Alb.) 19 731 $

MONTANT TOTAL DE L'AIDE FINANCIÈRE FÉDÉRALE ANNONCÉE : 404 032 $

