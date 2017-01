Des collectivités du Sud de l'Alberta reçoivent plus de 4,8 millions de dollars pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération du Canada

Une aide financière sera accordée à dix projets qui célèbrent nos collectivités et notre héritage commun dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et des Fonds Canada 150 et Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien

LETHBRIDGE, ALBERTA--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Dix projets communautaires situés dans le Sud de l'Alberta bénéficieront d'une aide de plus de 4,8 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, du Fonds Canada 150 et du Fonds du Canada pour les espaces culturels en vue d'aider les collectivités à moderniser leurs installations récréatives locales tout en renouvelant les infrastructures et les programmes sociaux et culturels.

Ces programmes de financement s'inscrivent dans les célébrations de Canada 150, une initiative organisée par le gouvernement du Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération de notre pays. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, ainsi qu'un montant 168,2 millions de dollars sur deux ans qui seront versés par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays.

Grâce à des investissements dans l'infrastructure et des programmes communautaires, sociaux et culturels, le gouvernement du Canada favorise l'héritage de nombreux Canadiens qui ont investi de leur temps, de leur énergie et de leur esprit pour améliorer les possibilités culturelles et récréatives s'offrant aux gens de tous les âges dans leurs collectivités.

Citations

« La vision du gouvernement du Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération consiste à accroître l'autonomie des collectivités d'un bout à l'autre du pays. Les installations et les programmes renouvelés répondent non seulement à la demande importante d'amélioration de l'infrastructure communautaire, mais ils laisseront un héritage durable, bien au-delà de 2017. »

- Darshan Kang, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes reconnaissants de l'aide financière allouée par le gouvernement fédéral pour apporter d'importantes rénovations à notre théâtre Yates. Les fonds ont permis d'accélérer les travaux de rénovation qui favorisent une meilleure accessibilité, une technologie améliorée et une expérience théâtrale plus confortable et agréable à la fois pour les spectateurs et les artistes. Ces changements permettront au théâtre Yates de continuer d'offrir d'excellentes expériences culturelles et de divertissement aux résidents et aux visiteurs au cours des années à venir. »

- Monsieur Chris Spearman, maire, Ville de Lethbridge

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire du Sud de l'Alberta

Annonce faite par Darshan Kang, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien)

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Magrath Curling Club Rénover le centre abritant le club de curling Magrath (Alberta) 32 527 $ Medicine Hat Curling Club Ltd. Remplacer le toit et le système de CVC du club de curling de Medicine Hat Medicine Hat (Alberta) 160 000 $ Municipalité de Bow Island Rénover la piscine Bow Island (Alberta) 109 300 $ Municipalité de Cardston Rénover la piscine Cardston (Alberta) 250 000 $ Municipalité de Granum Remettre en état une installation récréative Granum (Alberta) 100 000 $ Municipalité de Nanton Remettre en état la piste de curling du centre récréatif Tom Hornecker Nanton (Alberta) 25 500 $ Municipalité de Pincher Creek Améliorer l'installation multifonctionnelle de Pincher Creek en y aménageant une aire de jets d'eau Pincher Creek (Alberta) 463 000 $ Université de Lethbridge Rénover le centre aquatique régional Max Bell de l'Université de Lethbridge Lethbridge (Alberta) 180 000 $

Fonds Canada 150 (ministère du Patrimoine canadien)

Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds Canada 150 dans le but d'offrir aux Canadiens la possibilité de participer à des célébrations locales, régionales et nationales qui fourniront un héritage durable aux futures générations.

Assorti d'une enveloppe de 200 millions de dollars, le Fonds Canada 150 a permis à des centaines d'organismes de présenter des demandes d'aide financière pour des activités qui marqueront le 150e anniversaire de la Confédération.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Ville de Lethbridge Saint-Laurent et Lethbridge : 50 ans d'amitié - 50 Years of Friendship Lethbridge (Alberta) 79 000 $

Fonds du Canada pour les espaces culturels (ministère du Patrimoine canadien)

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité artistique ainsi que la présentation ou l'exposition d'arts. Le FCEC élargit l'accessibilité des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Organisme Description du projet Endroit Aide financière fédérale Ville de Lethbridge Modernisation du théâtre Genevieve E. Yates Lethbridge (Alberta) 3 500 000 $

MONTANT TOTAL DE L'AIDE FINANCIÈRE FÉDÉRALE ANNONCÉE : 4 899 327 $

