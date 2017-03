Des déplacements plus sûrs et plus efficaces pour les gens de la Nouvelle-Ecosse avec la nouvelle route de liaison Aerotech récemment approuvée

WELLINGTON, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 2 mars 2017) - Les routes et les réseaux de transport modernes et efficaces sont essentiels pour encourager l'activité économique, pour améliorer la sécurité, pour faciliter le commerce et pour créer de bons emplois pour les gens de la classe moyenne.

Le député de Sackville-Preston-Chezzetcook, Darrell Samson, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et le député provincial de Waverley-Fall River-Beaver Bank, Bill Horne, au nom du ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure, l'honorable Geoff MacLellan, ont annoncé aujourd'hui un financement fédéral-provincial de plus de 21 millions de dollars pour la nouvelle route de liaison Aerotech en Nouvelle-Écosse.

Le projet comprend la construction d'une nouvelle route de liaison entre la route 2, à grande circulation, et la route 102 (à la sortie 5) pour créer un nouvel itinéraire vers la région de Fall River/Wellington.

Une fois terminée, la nouvelle route de liaison Aerotech améliorera considérablement la circulation routière, accroîtra la sécurité pour les automobilistes et réduira les émissions de gaz à effet de serre en raison de la réduction de la congestion routière. Il s'agira également d'un lien essentiel pour les premiers répondants, qui auront ainsi accès plus facilement à la collectivité de Fall River/Wellington. Enfin, le projet entraînera de nouvelles possibilités de développement commercial et résidentiel dans le secteur.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 10 millions de dollars dans le cadre de ce projet, ce qui représente 50 p. 100 des coûts totaux admissibles du projet, estimés à 20 millions de dollars. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournira le reste du financement.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît toute l'importance des infrastructures modernes et efficaces pour ce qui est de renforcer la classe moyenne, d'offrir une qualité de vie élevée et de favoriser la croissance de l'économie canadienne. La construction de la route de liaison Aerotech permettra aux gens de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leur famille. De plus, le projet facilitera l'accès aux soins de santé et à d'autres services dont les résidents ont besoin, en plus de faciliter la mise en marché des produits des entreprises. »

- Le député de Sackville-Preston-Chezzetcook, Darrell Samson, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette nouvelle route de liaison permettra d'améliorer la circulation routière et de réduire la congestion dans le secteur en croissance de Fall River et Waverley. Ces investissements sont essentiels au transport sécuritaire de la population, des biens et des services à travers la Nouvelle-Écosse. »

- Le député provincial de Waverley-Fall River-Beaver Bank, Bill Horne, au nom du ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure, l'honorable Geoff MacLellan

Faits en bref

Le gouvernement du Canada versera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans de financement en infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Les investissements fédéraux en Nouvelle-Écosse : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html.

Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nrp-pnr-prog-fra.html.

Nouveau Plan Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html.

Twitter : @INFC_fra

Web : Infrastructure Canada