Des espaces revitalisés pour un théâtre montréalais

Le gouvernement du Canada soutient la rénovation du Théâtre ESPACE GO

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 2 929 571 dollars à ESPACE GO pour la rénovation de ses installations.

Cette somme, que le gouvernement du Canada accorde par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra notamment à l'organisme d'effectuer d'importants travaux à son immeuble et de mettre à niveau ses espaces de production.

« Depuis ses débuts, ESPACE GO se démarque par son désir d'innover et de faire évoluer sa discipline, ainsi que par la valeur qu'il accorde à la contribution des femmes. Le gouvernement du Canada est fier d'aider ce grand lieu de création à se pourvoir d'installations et d'équipements modernes qui permettront aux artistes de laisser libre cours à leur imagination, dans un esprit de collaboration. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Alliant laboratoire technologique et artisanat, le centre de création qu'aspire à être ESPACE GO, que nous souhaitons habité par des artistes de domaines contrastés du théâtre, sera doté de nouveaux espaces de production favorisant alliances, partage des ressources et transmission des savoirs. »

- Mme Ginette Noiseux, directrice générale et artistique, ESPACE GO

Lieu de création et de diffusion, ESPACE GO a pour mission de développer de nouvelles voies de création théâtrale contemporaine tout en valorisant la contribution des femmes. Il occupe ses locaux actuels, situés sur Le Plateau-Mont-Royal, à Montréal, depuis leur construction en 1995.

En plus de proposer trois productions par saison, le Théâtre ESPACE GO offre des spectacles d'autres compagnies, principalement de théâtre, ainsi que d'autres disciplines de la scène, qui contribuent à son dynamisme.

Les travaux prévus comprennent des réparations de première importance à l'immeuble, la mise à niveau des espaces de production et des travaux de rénovation aux installations où est accueilli le public.

De plus, le bâtiment sera reconfiguré et aménagé de façon à accueillir une nouvelle compagnie en résidence : UBU compagnie de création.

