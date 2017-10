Des étudiants du Québec constatent les dangers et les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies en visionnant le nouveau programme scolaire de MADD Canada présentement en tournée au Québec

OAKVILLE, ON--(Marketwired - 19 octobre 2017) - Le nouveau programme scolaire de MADD Canada - Les mères contre l'alcool au volant - est présentement en tournée pour sensibiliser les étudiants aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies.

Les collisions sur le réseau routier sont la principale cause de décès pour les jeunes de 16 à 25 ans; l'alcool et/ou la drogue jouent un rôle dans plus de la moitié de ces collisions. Le programme scolaire de MADD Canada amorce un dialogue avec les jeunes au sujet des risques de la conduite avec facultés affaiblies et sur les façons de les prévenir.

" Les adolescents et les jeunes adultes sont dramatiquement surreprésentés dans les collisions impliquant la conduite avec facultés affaiblies, a déclaré Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada. Notre programme scolaire démontre aux étudiants comment une simple décision irréfléchie peut mener à une tragédie et renforce le message qu'une telle tragédie peut être évitée en planifiant les sorties et en faisant les bons choix. "

Une présentation spéciale du programme scolaire en version française intitulée " Le pacte " sera offerte aujourd'hui aux étudiants et au personnel de la Polyvalente Benoît-Vachon.

La présentation d'aujourd'hui sera spécialement touchante pour les étudiants et le personnel de l'école puisque la mère et la sœur de Dereck Bolduc-Coulombe seront présentes. Dereck a été tué par un conducteur aux facultés affaiblies en 2015. Sa sœur Corinne est une étudiante de la Polyvalente Benoît-Vachon et sa famille fait un témoignage dans le programme scolaire en français présentement en tournée.

" Les programmes scolaires de MADD Canada montre de façon éloquente les impacts de la conduite avec facultés affaiblies et motivent les jeunes à prendre des décisions responsables et sécuritaires, a ajouté Ryan Michel, président et chef de la direction d'Allstate du Canada. Allstate du Canada et ses agents sont fiers de soutenir cet important programme éducatif qui renseigne et protège les jeunes. "

" Le pacte ", raconte l'histoire de Zoé qui cherche tant bien que mal à se tailler une place dans sa nouvelle école. Se retrouvant en retenue pour avoir séché ses cours, Zoé rencontre Nicholas, Charli, Nisha et Mathis. Lorsque ces derniers l'invitent à un party, Zoé est transportée de joie en voyant qu'elle commence enfin à se faire des amis. Nisha boit beaucoup trop durant la soirée. Charli, qui est sobre, peut la ramener à la maison mais ne veut pas laisser Zoé sans moyen de transport.

Nicholas intervient et offre de reconduire Zoé qui se convainc qu'il n'y a aucun danger pour elle et ses amis - après tout, Nicholas n'a pas bu, il n'a que fumé du cannabis. La collision automobile qui survient plus tard change ce groupe d'amis à tout jamais. Terrassés par la tragédie, mais souhaitant tout de même en retirer quelque chose de positif, les amis s'engagent dans un pacte pour que cela ne se reproduise jamais.

" Le pacte " présente d'abord un récit fictif, auquel s'ajoutent les témoignages touchant de vraies victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Ce sont en fait ces derniers qui ont un impact particulièrement durable sur les étudiants. Le programme de cette année présente les témoignages suivants :

• Simon Dansereau

Simon revenait à la maison en scooter après une soirée chez des amis lorsqu'il a été happé de plein fouet par un conducteur aux facultés affaiblies qui circulait dans la mauvaise voie. Le contrevenant avait assuré ses trois passagers qu'il était sobre mais il était très visible que ce n'était pas la vérité puisqu'il conduisait dangereusement, omettant de s'arrêter aux intersections et coursant avec une autre voiture avant de frapper Simon.

• Dereck Bolduc-Coulombe

Dereck était passager, avec deux autres jeunes, dans une voiture conduite par un ami. Le chauffard conduisait sans autorisation la voiture de son patron; ses facultés étaient affaiblies et il conduisait trop vite. De plus, les policiers ont trouvé des amphétamines dans le véhicule. Il a soudainement changé de voie causant une collision frontale avec la voiture des jeunes. Dereck et un de ses amis ont été tués. Les deux autres passagers ont été blessés.

• Renaud Savage

Renaud et quatre autres jeunes étaient passagers dans une voiture circulant sur une route de campagne aux petites heures du matin. Le conducteur aux facultés affaiblies a perdu la maîtrise du véhicule qui a glissé brusquement dans un fossé en gravier. Renaud a été écrasé et sa tête a percuté la porte arrière. Deux autres passagers ont également été blessés.

Les études démontrent que les stratégies de sensibilisation des jeunes de MADD Canada produisent les résultats voulus. Voici un survol des résultats d'un sondage mené en 2015-2016 auprès des élèves qui avaient assisté à une présentation de " 24 heures ", le programme qui était en tournée à l'époque : 80 % des répondants ont affirmé que la présentation véhicule efficacement le message de ne jamais conduire avec les facultés affaiblies ; deux tiers des répondants étaient de l'avis que la présentation réussira à modifier les attitudes à l'égard de la conduite avec facultés affaiblies ; et 97 % des répondants se sont dits en faveur du retour d'un programme semblable l'année suivante.

Environ 1 million d'étudiants canadiens verront une présentation de " Le pacte " et sa version anglaise " The Pact " durant l'année scolaire 2017-2018 grâce au soutien de nos généreux commanditaires incluant Allstate du Canada, compagnie d'assurance, et RTL-Westcan.

Pour de plus amples renseignements ou pour visionner la bande annonce de " Le pacte ", rendez-vous sur : http://madd.ca/pages/programmes/services-jeunesse/programmes-scolaires/le-pacte/?lang=fr