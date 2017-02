Des gouvernements versent des contributions de 19,5 millions de dollars pour attirer des investissements mondiaux dans la région de Toronto

Un organisme visant à attirer des investissements devrait permettre de créer 500 emplois

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 3 fév. 2017) - Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario(FedDev Ontario)

Le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et de nombreuses administrations municipales ont annoncé aujourd'hui qu'ils investiraient 19,5 millions de dollars pour créer un nouvel organisme visant à accroître les investissements mondiaux dans la région de Toronto. Grâce à ces contributions, jusqu'à 500 emplois bien rémunérés devraient être créés dans la classe moyenne d'ici décembre 2018.

Le gouvernement de l'Ontario investira jusqu'à 7,5 millions de dollars; le gouvernement du Canada, dans le cadre de l'initiative Investir dans la diversification régionale de FedDev Ontario, versera une contribution de 6 millions de dollars; et les autres 6 millions de dollars seront fournis par les villes de Toronto, Mississauga et Brampton ainsi que par les municipalités régionales de Halton, York et Durham.

Cet investissement permettra de mettre sur pied Toronto Global, un organisme d'attraction d'investissements représentant l'ensemble de la région de Toronto. L'organisme permettra à la région de demeurer concurrentielle par rapport aux autres villes de calibre mondial. Toronto Global fera la promotion de la région auprès d'investisseurs internationaux en misant sur les attributs uniques et la main-d'œuvre qualifiée des différentes municipalités de la région de Toronto afin d'attirer les investissements mondiaux qui favorisent l'innovation. Cet investissement permettra à la région de Toronto de continuer d'être un chef de file dans le perfectionnement de la main-d'œuvre et le développement de l'économie du futur.

L'initiative a été annoncée par l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario, l'honorable Brad Duguid, ministre ontarien du Développement économique et de la Croissance, John Tory, maire de Toronto, et Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga.

Le financement permettra à de nouveaux professionnels spécialisés dans l'attraction des investissements et responsables du marketing, de la sensibilisation, des renseignements d'affaires, de la recherche et de l'investissement de trouver des investisseurs potentiels. Ces professionnels offriront un service personnalisé aux entreprises mondiales qui souhaitent faire du Canada leur destination d'investissement de choix.

Cette initiative fait partie du Programme d'innovation du gouvernement du Canada, un plan visant à favoriser la croissance économique et à offrir à tous les Canadiens de meilleures compétences, de meilleurs emplois et de meilleures possibilités. Elle s'harmonise à l'engagement fédéral de 218 millions de dollars qui seront versés sur une période de cinq ans au centre Investir au Canada, un organisme qui cherche à attirer des investissements, dans le but d'accroître les investissements mondiaux.

Cette initiative s'appuie également sur la mission du nouveau bureau Investir en Ontario du gouvernement de l'Ontario, un service de conciergerie à guichet unique permettant d'attirer de nouveaux investissements dans la province. Ce bureau collaborera avec Toronto Global pour coordonner les ressources locales et internationales afin d'assurer la croissance d'un organisme de développement économique à la fois efficace et efficient.

Citations

« Le moment est venu d'accentuer l'avantage concurrentiel du Canada en créant de nouveaux partenariats mondiaux. Notre gouvernement est prêt à contribuer afin d'inciter les entreprises internationales à investir au Canada. Ces investissements favorisent la création d'emplois, de meilleures possibilités et mènent à une plus grande prospérité pour la classe moyenne. Le nouveau centre d'investissement dans la région de Toronto permettra à une force de vente spécialisée d'inviter davantage d'entreprises du monde entier à prendre de l'expansion au Canada. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Il est essentiel que tous les ordres de gouvernement collaborent pour veiller à ce que la province de l'Ontario soit concurrentielle dans une économie mondiale impitoyable. Je suis heureux de constater que notre nouveau bureau d'investissement de l'Ontario et Toronto Global pourront réaliser beaucoup de choses en travaillant ensemble ainsi qu'avec leurs partenaires municipaux et fédéraux. Notre province a une magnifique histoire à raconter, et il s'agit d'une initiative merveilleuse qui contribuera à mettre en valeur les incroyables possibilités d'investissement que cette ville de calibre mondial a à offrir à l'ensemble des investisseurs mondiaux »

- L'honorable Brad Duguid, ministre ontarien du Développement économique et de la Croissance

« La région de Toronto est en train de devenir un centre mondial de l'investissement, du talent et de l'innovation. Grâce au leadership et à la vision de Toronto Global, nous enverrons un signal clair au monde entier : la région de Toronto veut faire des affaires. Grâce aux efforts concertés des trois ordres de gouvernement en vue d'attirer des investissements dans notre ville et notre région et à les rendre toutes deux intéressantes, nous offrirons de nouvelles perspectives à nos résidents et à nos industries. »

- John Tory, maire de Toronto

« Toronto Global permettra aux municipalités de poursuivre leurs efforts afin d'attirer des entreprises et des investissements internationaux. Je suis sûre qu'avec le leadership et la participation active des gouvernements locaux dans Toronto Global, les municipalités généreront de nouvelles possibilités d'investissements directs étrangers qui renforceront les économies locales. »

- Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

Faits en bref

La région de Toronto est le moteur économique du Canada. Elle génère 20 p. 100 du PIB du pays et rassemble 40 p. 100 des sièges sociaux des entreprises canadiennes.

Toronto est la quatrième ville en importance en Amérique du Nord. On y trouve le deuxième centre financier, le deuxième secteur des aliments et boissons ainsi que la troisième grappe technologique en importance en Amérique du Nord.

Deux organismes existants (Invest Toronto et la Greater Toronto Marketing Alliance) se sont fusionnés pour créer Toronto Global.

Un emploi sur huit au Canada est lié aux investissements mondiaux.

En 2013, des entreprises mondiales employaient deux millions de Canadiens, ce qui représentait 12 p. 100 de tous les emplois au Canada et 30 p. 100 de tous les emplois du secteur manufacturier.

