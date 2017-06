Des logements abordables et sûrs sont porteurs d'espoir à St. John's

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 30 juin 2017) - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador vont investir 1,5 million de dollars de plus dans un projet de réaménagement qui aidera des personnes de la collectivité à sortir de l'itinérance pour s'installer dans un logement abordable et stable. Le projet du Centre of Hope créera 20 logements abordables, permettant ainsi à ceux qui en ont le plus besoin d'avoir un chez-soi sûr et stable. L'Armée du Salut, division de Terre-Neuve-et-Labrador, fournira également des services d'éducation, de santé et de traitement des toxicomanies.

M. Seamus O'Regan, député fédéral de St. John's Sud - Mount Pearl, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Faits en bref :

Cet investissement s'ajoute aux 2,5 millions de dollars annoncés par les deux gouvernements en juillet 2015.

En ajoutant ces nouveaux fonds, les gouvernements fédéral et provincial investissent au total 4 millions de dollars dans ce projet par l'entremise de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

Le Centre for Hope est un projet réaménagement qui remplacera le Harbour Light Centre et la Catherine Booth House de l'Armée du Salut, situés respectivement au 12 et au 18, rue Springdale, à St. John's (T.-N.-L.).

L'ensemble de logements abordables sera géré par l'Armée du Salut, Division de Terre-Neuve-et-Labrador, et comprendra des services de soutien pour les résidents fournis par l'entremise du New Hope Community Centre.

L'ensemble a aussi reçu du financement dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance du gouvernement du Canada et du Provincial Homelessness Fund, de Terre-Neuve-et-Labrador, pour l'élaboration de services et de la programmation au Centre of Hope.

Citations :

« Notre gouvernement s'emploie à aider ceux qui en ont besoin, voilà pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans cette initiative ici, à St. John's. Le Centre of Hope plus qu'un simple endroit sûr et abordable où loger; ces logements et la collectivité qui les soutient sont la clé vers une vie meilleure pour les résidents qui en feront leur foyer. » - Seamus O'Regan, député fédéral de St. John's South - Mount Pearl

« Nous sommes très déterminés à collaborer avec l'Armée du Salut, le gouvernement fédéral et nos partenaires communautaires afin d'aider à répondre aux divers besoins de soutien en matière de logement et aux services de soutien connexes des personnes qui sont sans abri ou à risque de le devenir et de celles aussi qui ont des besoins particuliers. L'Armée du Salut est un partenaire communautaire profondément ancré et précieux, et notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative louable. » - Honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« L'Armée du Salut s'efforce de représenter l'espoir au sein de nos communautés. Le soutien offert au Centre of Hope et le partenariat stratégique entre notre gouvernement provincial et le gouvernement fédéral démontrent que, même en cette période d'incertitude, nous pouvons être porteurs d'espoir. Nous sommes très reconnaissants aux deux ordres de gouvernement de nous avoir aidés à atteindre notre objectif. » - Lieutenant-colonel Eddie Vincent, commandant divisionnaire, Armée du Salut - Division de Terre-Neuve-et-Labrador.

