Des logements abordables pour les familles et les aînés ouvrent leurs portes à Transcona

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 20 jan. 2017) - Un ensemble de 92 logements abordables a été officiellement inauguré dans le quartier Transcona de Winnipeg. Sa conception unique crée un chez-soi accueillant pour les familles et permet à des aînés de vivre de façon autonome tout en ayant leurs proches juste à côté.

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Scott Fielding, ministre de la Famille du Manitoba, et Russ Wyatt, conseiller municipal de Winnipeg, ont assisté à l'inauguration.

« Notre gouvernement croit que tous les Canadiens méritent d'avoir accès à un logement qui répond à leurs besoins et qu'ils ont les moyens de payer, a indiqué M. Duguid. Je suis certain que feu Sir Paul Martin de Transcona aurait été très fier de cette journée mémorable. Le nouvel immeuble témoignera de sa vision et de son travail acharné pour trouver des solutions communautaires ici à Winnipeg. »

L'ensemble Sir Paul Martin Estates comprend une aile de six étages avec 45 logements pour les familles et une aile attenante de quatre étages comptant 47 logements pour les aînés. Près de 25 millions de dollars de ce projet de 26,8 millions ont été fournis dans le cadre de l'Entente fédérale-provinciale concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

« Cet ensemble procure des logements pratiques et abordables à des familles multigénérationnelles, a indiqué le ministre Fielding. En combinant des logements familiaux et des logements pour les personnes âgées dans des immeubles attenants, on permet aux aînés de jouir de leur autonomie tout en ayant des membres de leur famille à proximité pour leur procurer des soins et du soutien. C'est un formidable ajout pour Transcona. »

L'ensemble comprend des commodités distinctes pour les aînés et les familles, ainsi que des espaces communs consacrés aux activités partagées. Tous les logements pour les aînés et six des logements familiaux sont conformes aux normes de conception accessible de Logement Manitoba et les deux immeubles respectent aussi les normes de conception de logements visitables du Manitoba et celles du programme Éconergique de Manitoba Hydro.

La Ville de Winnipeg a fourni à la Winnipeg Housing Rehabilitation Corporation (WHRC), pour la somme de 1 $, le terrain de deux acres d'une valeur de plus de 1,3 million de dollars.

« Je suis heureux que la ville ait pu fournir le terrain à la Winnipeg Housing Rehabilitation Corporation afin de mener à bien ce projet, a déclaré le conseiller Wyatt. Cet ensemble d'habitation contribue à répondre aux besoins de logements abordables du quartier Transcona. »

WHRC, un organisme sans but lucratif fondé dans les années 1970 et chargé de construire, détenir et gérer des options de logements abordables dans la collectivité, sera le propriétaire et le gestionnaire de l'ensemble. L'organisme fournira aussi de nombreux programmes pour les familles et aînés locataires, y compris certains programmes communs et d'autres propres à chaque groupe, afin de favoriser les modes de vie sains et les relations positives. À titre de promoteur, WHRC a fourni son savoir-faire tout au long de la conception, de l'aménagement et de la construction de l'ensemble, en plus de faire une mise de fonds de 500 000 $.

« WHRC se réjouit que l'ensemble Sir Paul Martin Estates ait été achevé dans les délais et avec un budget moindre que prévu, a déclaré le directeur exécutif Menno Peters. Ce projet intergénérationnel unique fournit des logements abordables à Transcona. Nous sommes impatients de travailler avec la collectivité pour nous assurer que ce n'est pas seulement un ensemble de logements, mais aussi un chez-soi confortable pour de nombreuses personnes âgées et leurs familles. »

L'ensemble a été nommé en l'honneur de feu Sir Paul Martin de Transcona. Sir Paul a servi sa collectivité et son pays en tant qu'ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, commissaire d'école, conseiller municipal, maire de l'ancienne ville de Transcona et fondateur du Musée historique de Transcona.

Jusqu'à la moitié des logements auront un loyer proportionné au revenu (LPR) afin de répondre aux besoins des ménages à faible revenu. Le gouvernement du Manitoba fournira une subvention annuelle maximale d'approximativement 362 000 $ pour ces logements.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba ont récemment annoncé un engagement accru dans le cadre de l'Entente concernant l'IDLA, représentant un investissement de près de 90 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Ces fonds s'ajoutent au financement conjoint de 166 millions de dollars sur huit ans visant à contribuer à la production d'options de logements abordables supplémentaires au Manitoba.

