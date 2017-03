Des réseaux réalisent des travaux de recherche sur la protection des océans du Canada et les soins donnés aux ainés canadiens

Le gouvernement du Canada renouvèle l'appui à des réseaux de recherche nationaux grâce à un investissement de 52 millions de dollars

HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 1 mars 2017) - Le gouvernement du Canada renouvèle le financement de deux réseaux de centres d'excellence (RCE) - le Marine Environmental, Observation, Prediction and Response Network (MEOPAR) et le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) - en leur accordant un montant de plus de 52 millions de dollars. Au MEOPAR, les fonds financeront des travaux qui visent à créer des technologies de prévention et d'atténuation des risques maritimes. Au RCSPF, ils permettront d'améliorer les soins donnés aux ainés du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a annoncé que le MEOPAR recevra 28,5 millions de dollars et le RCSPF, 23,8 millions de dollars sur cinq ans, ce qui permettra aux réseaux de continuer les travaux novateurs qu'ils ont entrepris en 2012.

Ces investissements résultent du plus récent concours du Programme des réseaux de centres d'excellence (RCE). Les réseaux financés règlent des questions cruciales pour les Canadiens et contribuent à la commercialisation et à l'application des résultats de la recherche réalisée au Canada. Grâce à son modèle fondé sur le partenariat, le Programme des RCE intensifie les activités de recherche et développement du secteur privé et du secteur public et contribue à la formation des Canadiens en vue de les préparer à occuper les emplois de grande qualité et de grande valeur qui sont importants pour la classe moyenne.

Citations

« Ces réseaux, qui réunissent des partenaires du milieu universitaire, de l'industrie, du gouvernement et d'organismes sans but lucratif, s'attaquent à deux questions importantes pour les Canadiens en les abordant sous divers angles. À Halifax, cette collaboration contribuera à protéger les Canadiens contre les dangers des océans. À Kingston, les travaux réalisés par le réseau contribueront à améliorer les soins de fin de vie au profit de tous les Canadiens. Les innovations issues de ces deux réseaux amélioreront la qualité de vie de tous les Canadiens et aideront la classe moyenne du Canada. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

« Les réseaux de centres d'excellence réalisent des travaux de recherche cruciaux en réunissant les esprits les plus brillants de divers secteurs. Leurs découvertes ont des retombées concrètes sur la qualité de vie des Canadiens, de la protection du milieu marin aux soins de fin de vie. Nous avons hâte de voir les découvertes qu'ils feront au cours des cinq prochaines années et les solutions qui en découleront. »

- B. Mario Pinto, président, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et président, Comité de direction des Réseaux de centres d'excellence

« Le renouvèlement du MEOPAR nous permet d'exploiter encore davantage les capacités et la créativité des universités canadiennes - et particulièrement celles des étudiants et des jeunes chercheurs - pour étudier les risques en constante évolution que présente le milieu marin. Ces risques sont attribuables tant à l'activité humaine qu'au changement de l'environnement. Chaque jour, les collectivités côtières, les industries maritimes et les navigateurs sont confrontés à ces risques le long du vaste littoral et dans l'espace océanique du Canada. Le MEOPAR a créé un modèle solide pour relier les chercheurs aux partenaires du gouvernement, des organisations non gouvernementales et des collectivités de l'ensemble du Canada afin d'offrir des connaissances, de nouvelles technologies et surtout des travailleurs qualifiés. L'occasion qui nous est donnée d'améliorer le bienêtre des Canadiens nous enthousiasme. »

- Douglas Wallace, directeur scientifique, MEOPAR

« Le RCSPF est le moteur du changement en ce qui concerne les pratiques de soins de santé visant à améliorer les soins et la qualité de vie en augmentant la disponibilité des pratiques en matière de fragilité et en permettant d'avoir un plus grand recours à l'évaluation de la fragilité basée sur des faits. »

- John Muscedere, directeur scientifique, RCSPF

Les faits en bref

Ensemble, les réseaux recevront un montant de 52 millions de dollars pour la période de 2017 à 2021. Au cours de la première période de financement, de 2012 à 2017, MEOPAR a reçu 25 millions de dollars et le RCSPF, 23,9 millions de dollars.

MEOPAR (situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse) facilite l'établissement de partenariats entre les universités, le gouvernement, le secteur de l'assurance, le secteur pétrolier et gazier, le secteur du transport maritime, les entreprises de technologie océanique, les collectivités côtières et les organisations non gouvernementales en vue de réduire la vulnérabilité du Canada aux risques et aux situations d'urgence maritimes.

Le RCSPF (situé à Kingston, en Ontario) améliore les soins donnés aux canadiens vivant avec la fragilité, accroit la détection et l'évaluation de la fragilité, appuie la recherche et les interventions et rassemble les éléments probants afin de transformer les soins de santé et les soins sociaux au profit des ainés canadiens fragiles.

Produits connexes

Document d'information

Liens connexes

Renseignements sur le Programme des RCE

Réseaux et centres établis par programme

Site web du MEOPAR

Site web du RCSPF

Suivez-nous sur Twitter : @NCE_RCE

Les Réseaux de centres d'excellence (RCE) offrent des programmes de financement nationaux au nom des trois organismes subventionnaires fédéraux, soit les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Les programmes des RCE appuient des collaborations multidisciplinaires à grande échelle entre les établissements postsecondaires, le secteur privé, le secteur public et les organismes sans but lucratif, qui permettent d'axer la capacité de recherche du Canada sur les défis d'ordre économique et social, d'aider à commercialiser et à appliquer des percées en recherche, d'accroitre la R et D dans le secteur privé et de former du personnel hautement qualifié.