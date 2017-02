TERREBONNE, QUÉBEC--(Marketwired - 23 fév. 2017) -

C'est avec beaucoup d'excitation que Misencil® lançait, en octobre dernier son innovation mondiale, LE SÉRUM+, déjà nominé pour le prix H. Pierantoni de l'innovation 2017 qui sera remis le 2 avril lors du Congrès International d'esthétique et spa à Paris et réunissant chaque année plus de 30 000 professionnels de l'esthétique.

Testé et approuvé par l'industrie, le produit novateur révèle des résultats incroyables avec des cils et des sourcils jusqu'à 3 fois plus dense et ce en seulement 15 jours. Élaboré scientifiquement, le secret de son efficacité redoutable s'explique. Quatre super molécules formant le complexe exclusif et breveté REDENSYL® agissent, dès les premières utilisations, en stimulant les cellules souches à la racine des cils et des sourcils, en prolongeant leur phase de croissance et en retardant leur chute.

Inséré dans son double applicateur révolutionnaire et unique sur le marché, LE SÉRUM+ permet d'adapter son application aux besoins spécifiques des cils ou des sourcils pour les allonger, les épaissir et les fortifier, chacun à leur façon. À l'une des extrémités, l'embout en mousse est conçu pour épouser parfaitement la ligne des sourcils. L'embout pinceau, quant à lui, permet une application à la racine des cils pour les stimuler et les renforcer.

Comme le signe si bien Misencil®, LE SÉRUM+ c'est...

+ DE CILS

+ DE SOURCILS

+ DE VOUS

Compatible avec les extensions de cils et les cils naturels.

