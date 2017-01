Des trains de nouvelle génération commandés pour les lignes D et E du réseau SNCF en Île-de-France

Le consortium Alstom-Bombardier concevra et livrera une nouvelle génération de trains à deux niveaux

BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Bombardier Transport confirme la réception de la notice officielle de SNCF pour la fourniture, en consortium avec Alstom de 71 trains pour les lignes D et E du réseau SNCF Transilien en Île-de-France. Cette commande s'élève à environ 1,16 milliards d'euros (1,22 milliards de dollars US) pour le consortium Alstom - Bombardier. La part de Bombardier de ce contrat s'élève à environ 373 millions d'euros (395 millions de dollars US). Les premiers trains seront livrés et circuleront dès 2021.

Le STIF, SNCF et la Région Ile de France ont annoncé lors d'une conférence de presse le 11 janvier 2017 que le consortium Alstom-Bombardier fournirait ces nouveaux trains dans le cadre d'un contrat cadre. Le STIF a alloué un montant estimé à environ 3,75 milliards d'euros pour (3,97 milliards de dollars US) 255 rames (125 pour le RER D et 130 pour le RER E), le plus important jamais financé par le STIF.

Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France a dit : « Ce tout nouveau train améliora les conditions de voyage des passagers en Île-de-France. Bombardier apportera son expérience en fiabilité et sa connaissance du réseau francilien au consortium, ainsi qu'une capacité de production à grande échelle sur notre site de Crespin, en Hauts-de-France ».

En effet, ce contrat modernisera le matériel roulant actuel, dont l'âge moyen dépasse les 30 ans. Les voyageurs des lignes D et E découvriront des trains d'une génération nouvelle, plus sécurisés et plus fiables mais aussi plus confortables et ponctuels.

Afin de mener à bien ce projet de grande envergure, ce sont au total environ 2000 personnes qui travailleront sur ce projet au sein du Groupement Alstom-Bombardier, dont 550 ingénieurs expérimentés et plus de 8 000 emplois seront pérennisés en France au sein de la filière ferroviaire. Le site de Bombardier à Crespin sera en charge de la conception et de la fabrication des voitures intermédiaires, ainsi que de la conception des systèmes d'air conditionné et d'accès des passagers du train entier.

Le site de Bombardier à Crespin, premier site industriel ferroviaire français, conçoit, produit et met en service des trains innovants, répondant aux besoins de transport du quotidien. Bombardier a forgé sa réputation grâce à l'Autorail Grande Capacité AGC, et livre actuellement deux projets majeurs : le train de banlieue Francilien pour la Région d'Ile-de-France et la plateforme à deux niveaux BOMBARDIER OMNEO qui comprend le Regio 2N et l'OMNEO Premium intercités.

Près de 1000 trains Bombardier « made in Hauts-de-France » circulent chaque jour, offrant des trajets confortables et fiables aux usagers. En 2015, les trains Bombardier ont parcouru environ 150 millions de kilomètres en France, soit l'équivalent de 550 000 voitures de particuliers supplémentaires sur les routes pour assurer ces déplacements.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 400 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.

Bombardier, OMNEO et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.