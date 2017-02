Deux projets de Lac-au-Saumon apporteront des améliorations à leurs infrastructures communautaires

Le gouvernement du Canada soutient les projets de la municipalité de Lac-au-Saumon et de la Société locale de développement de Lac-au-Saumon

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, une aide financière globale de 505 910 $, sous forme de contribution non remboursable, à deux projets de Lac-au-Saumon, en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150).

La municipalité de Lac-au-Saumon se voit accorder une aide financière de 500 000 $ pour des travaux d'amélioration et de modernisation visant la conversion de l'église de Lac-au-Saumon en centre multifonctionnel. Pour sa part, la Société locale de développement de Lac-au-Saumon reçoit une aide financière de 5 910 $ pour l'amélioration du terrain de jeux du parc du Centenaire.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Des espaces communautaires sont des lieux de rassemblement par excellence pour la MRC de La Matapédia. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets qui contribuent à la vitalité de nos communautés et assurent une qualité de vie élevée pour les résidents de tous âges. »

Remi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les projets qui mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada et stimulent l'activité économique de la région. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

