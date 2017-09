Dévoilement du conseil d'administration 2017-2018 de la Section du Québec de FEI Canada

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 sept. 2017) - La Section du Québec de FEI Canada, une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers, présente la composition de son conseil d'administration pour l'année 2017-2018. Les membres du conseil ont été élus à la suite d'un scrutin électronique qui a eu lieu entre le 7 août et le 8 septembre 2017 et seront présentés officiellement aujourd'hui au Sommet Place Ville Marie à Montréal, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle, devant plus de 135 membres et invités.

Composition du conseil d'administration 2017-2018

Louis Marcotte, MBA, FCPA, FCA, premier vice-président et chef des finances, Intact Corporation financière, continuera à siéger comme président du conseil d'administration. Il est heureux d'annoncer la réélection des membres nommés ci-dessous :

Catherine Allard , CPA, CA, vice-présidente exécutive et chef de la direction financière, ACCEO Solutions inc.

De plus, il est ravi d'accueillir quatre nouveaux membres au sein du conseil :

Carl Gauvreau , CPA, CA, MBA, chef de la direction financière, KDC / Knowlton inc.

Dévoilement de la programmation

L'association procèdera aujourd'hui à la présentation des activités à venir pour la saison 2017-2018. Parmi les activités prévues à l'agenda des membres, notons le Forum de la direction financière 2017 qui se tiendra le 22 novembre prochain au Théâtre St-James à Montréal. Au programme, des sujets percutants qui influencent le monde financier aujourd'hui - l'art de la négociation, l'intelligence artificielle, et bien plus. La section du Québec de FEI Canada est fière d'annoncer la participation de M. Jean Charest à titre de conférencier d'honneur.

C'est grâce à ses activités de perfectionnement et de partage de connaissances que l'association réussit à susciter la réflexion sur la profession et sur l'environnement dans lequel elle évolue. La Section du Québec organise aussi pour une huitième année le prestigieux concours « Les As de la finance », qui reconnaît l'apport de dirigeants financiers québécois d'exception. L'appel aux candidatures pour l'édition 2018 sera lancé en novembre prochain.

Des administrateurs impliqués

Le conseil est constitué de membres bénévoles voués au succès et à la croissance de l'association. Cet engagement commun est crucial pour les membres de l'association, car il détermine l'élaboration et l'orientation des activités proposées pour que celles-ci demeurent pertinentes pour les membres.

« L'association nous offre l'occasion de participer à des activités de réseautage et de partage de connaissances, où les membres ont en commun les défis qu'impose la profession », affirme M. Louis Marcotte, président de la Section du Québec de FEI Canada. « Cette réalité nous dynamise comme conseil, comme membre et comme gestionnaire de nos entreprises respectives. »

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers qui compte 11 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada et auxquels elle offre des services liés au perfectionnement professionnel, un leadership éclairé et des services de consultation.

La Section du Québec compte quant à elle près de 200 membres. Les membres de l'association, comprenant des directeurs financiers, des directeurs de comité de vérification et des hauts dirigeants financiers, des contrôleurs, des trésoriers et des conseillers en fiscalité, représentent un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.feicanada.org/quebec.

Les nombreux événements de FEI Canada du Section Québec sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires que nous remercions : Banque Nationale Marchés Financiers, BFL Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec, EY, GPL Assurance, J.P. Morgan, KPMG, Mandrake Vézina Lebeau, Marsh Mercer, MFA Global, Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), Porter Airlines, PwC, Randstad, Robert Half Canada, RYAN, Talsom, Voyage Encore, Willis Towers Watson et le partenaire média exclusif Les Affaires.