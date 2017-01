Dévoilement du programme du Bal de Neige de 2017

Le 150e anniversaire de la Confédération au coeur de la célébration de l'hiver!

M. Steven MacKinnon, député de Gatineau, a dévoilé aujourd'hui le programme officiel du Bal de Neige de 2017 au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Il était accompagné de M. Jim Watson, maire d'Ottawa, et de M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau.

Une vaste gamme d'activités − reflétant à la fois la région de la capitale nationale et le Canada dans son ensemble − seront présentées sur trois sites officiels. Le Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier, à Gatineau, permettra aux visiteurs d'explorer les paysages canadiens au moyen d'activités d'hiver amusantes, comme traverser le parc à toute allure sur une tyrolienne géante, descendre sur de super glissades − y compris une nouvelle cinquième glissade nommée « Blizzard » − et trouver son chemin pour sortir d'un labyrinthe géant Canada 150. Le Rendez-vous national de sculpture sur neige est de retour, à la demande générale, et le public est invité à voter pour sa sculpture préférée.

Tout est en place aux Reflets de glace, au parc de la Confédération, à Ottawa, pour le lancement des festivités. Les interprètes canadiens Karim Ouellet et Coleman Hell dirigeront la célébration d'inauguration le 3 février à partir de 19 h. Un spectacle laser d'accompagnement suscitera l'enthousiasme du public pendant la soirée d'ouverture. La série de concerts Sous-Zéro, y compris un concert vedette Canada 150 le 11 février, animera le parc en soirée les vendredis et samedis (ainsi que le dimanche 19 février) grâce à divers artistes canadiens talentueux. Les visiteurs pourront voir des sculpteurs sur glace à l'œuvre pendant le 30e Concours international de sculpture sur glace « Reflets de glace », dans le cadre de la Coupe du Canada en sculpture sur glace inaugurale, et voter en ligne pour leur sculpture de glace préférée dans la catégorie Duo.

Certaines des activités classiques du Bal de Neige, y compris le triathlon du Bal de Neige et la course annuelle de lits, se dérouleront une fois de plus sur la patinoire du canal Rideau. Cette année, le canal sera l'hôte de la toute première course de bateaux-dragons sur glace en Amérique du Nord et la plus grande du monde entier. Une vaste gamme d'activités seront également offertes par les partenaires du Bal de Neige dans d'autres lieux de la région.

« La région de la capitale du Canada se prépare à accueillir des centaines de milliers de visiteurs au Bal de Neige Canada 150. Ce festival est une merveilleuse occasion de visiter la région d'Ottawa-Gatineau en hiver et de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération en participant à des activités qui mettent en valeur notre nature, notre climat et notre culture. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Je vous invite à participer à cette expérience réellement canadienne! Venez patiner, glisser et célébrer cette importante étape pour le Canada, et n'oubliez pas de dire bonjour à la famille Glamotte! »

- M. Steven MacKinnon, député de Gatineau

Le Bal de Neige se déroule du 3 au 20 février. Tous les sites sont ouverts pour le jour de la Famille, en Ontario.

Le thème de ce 39 e Bal de Neige est « Célébrer le Canada en hiver ».

Bal de Neige est « Célébrer le Canada en hiver ». Le 100 e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy sera marqué par la fabrication d'une sculpture majestueuse à partir de 100 blocs de glace.

anniversaire de la bataille de la crête de Vimy sera marqué par la fabrication d'une sculpture majestueuse à partir de 100 blocs de glace. La série de concerts Sous-Zéro (les vendredis et samedis et le dimanche 19 février) mettra en vedette, entre autres, Karim Ouellet, Trevor Guthrie, Alx Veliz, DJ DOMENO, Elisapie, David Serkoak, Sarah MacDougall, Annie Blanchard, Jean-François Breau, Maxime McGraw, Joannie Benoît, David Usher, Scott Helman et Alex Nevski.

Les commanditaires officiels comprennent la CIBC, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (SLJO) et Metro Ontario.

Les visiteurs sont invités à se rendre sur les sites officiels du Bal de Neige au moyen du service de Bus-o-Neige gratuit de la SLJO.

Bal de Neige Canada 150

Du 3 au 20 février 2017

Le Bal de Neige transforme la région de la capitale nationale en une destination idéale pour célébrer les traditions canadiennes en hiver. Des activités pour tous se déroulent au Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier, à Gatineau; aux Reflets de glace, au parc de la Confédération, à Ottawa; sur la patinoire du canal Rideau, à Ottawa; ainsi que sur divers sites partenaires dans la région.

Les Reflets de glace, au parc de la Confédération, à Ottawa

« Oser rêver » gravé dans la glace!

Venez admirer des chefs-d'œuvre éblouissants dans ce parc enchanté et observez une fusion d'art, de glace et de lumières! Des sculpteurs sur glace de tous les coins du monde transforment des blocs de glace en superbes œuvres d'art. Le soir, des éclairages particuliers transforment des chefs-d'œuvre sculptés dans la glace en un spectacle mystique saisissant. Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, des artistes canadiens de renom animeront les activités offertes les vendredis et samedis soirs ainsi que le dimanche précédant le jour de la Famille! Voici quelques-uns des points saillants :

le coup d'envoi du Bal de Neige, présentant Karim Ouellet et Coleman Hell;

la série de concerts Sous-Zéro, y compris un concert vedette Canada 150, le 11 février;

la Coupe du Canada en sculpture de glace inaugurale, en partenariat avec Ice Magic, à Lake Louise, et le festival Ice on Whyte, à Edmonton;

des sculptures de glace majestueuses représentant le 100 e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, le Musée canadien de la nature et le 60 e anniversaire du Traité de Rome;

anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, le Musée canadien de la nature et le 60 anniversaire du Traité de Rome; des sculptures de glace spéciales, présentées par Parcs Canada, TakingITGlobal et Canada C3, un projet de la Fondation Students on Ice;

des expériences inuites avec Nunavut Sivuniksavut et Michael Kusugak, conteur et auteur inuit du Nunavut.

Le Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier, à Gatineau

« Explorons nos paysages » − avec la famille Glamotte!

Le Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier, créé conjointement par Patrimoine canadien et la Ville de Gatineau, est un immense terrain de jeu hivernal et le lieu de résidence des mascottes poilues du Bal de Neige, la famille Glamotte. Doté de glissades de neige plus grandes que nature et de magnifiques sculptures de neige, le Domaine des flocons est amusant tant pour les jeunes que pour les jeunes de cœur. Voici quelques-uns des points saillants :

le Rendez-vous national de sculptures de neige 2017;

le labyrinthe Canada 150;

les glissades géantes de neige et en tube;

le village autochtone;

les traîneaux à chiens, la tyrolienne et les vélos musicaux;

les projections artistiques numériques sur les sculptures de neige - MosaïCanada 150;

l'Exploration de l'inattendu, présentée par Parcs Canada.

La patinoire du canal Rideau, à Ottawa

Célébrons 47 saisons de patinage!

Diverses activités se dérouleront sur la plus grande patinoire du monde, classée site patrimonial mondial de l'UNESCO. Aiguisez donc vos patins pour vivre une expérience hivernale canadienne unique en plein air! Pendant le Bal de Neige, la patinoire du canal Rideau sera la scène principale de nombreuses activités, y compris :

des prestations spéciales à la station du Bus-o-Neige de la SLGO;

la Journée du hockey au Canada - match de hockey mineur improvisé;

des leçons de patinage de Nokia;

le premier Festival de bateaux-dragons sur glace;

le 34 e Triathlon annuel du Bal de Neige;

Triathlon annuel du Bal de Neige; la 37e Course de lits annuelle d'Accora Village;

La Commission de la capitale nationale est responsable de la patinoire du canal Rideau et de l'intendance des sites officiels.

Bénévoles

Il est encore temps de participer à la plus grande fête hivernale de l'année! Patrimoine canadien invite les Canadiens à se porter bénévoles au Bal de Neige. Metro Ontario est fier d'être le commanditaire exclusif du programme de bénévolat.

Partenaires de programmation

Plus de partenaires, plus de diversité, plus de plaisir!

Pour le 39e Bal de Neige, environ 50 partenaires se sont réunis pour offrir une vaste gamme d'activités intérieures et extérieures, y compris :

le Festival d'humour Faire cramper la capitale;

le Festibière d'hiver de Gatineau;

le Marathon « Winterman » et le marathon relais;

le Concours annuel de ragoût du marché By;

la NEIGE EN FOLIE dans le Glebe;

les États-Unis et le Canada : 150 ans d'amitié et de coopération;

le Techno Zap;

la Neige volante;

et bien plus encore, y compris une foule d'expériences culinaires!

Patrimoine canadien est fier de présenter le Bal de Neige grâce au soutien des commanditaires officiels et des partenaires de site que voici : la Ville de Gatineau, la Ville d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale, la CIBC, la SLJO, Métro Ontario, Enbridge, Tigre Géant, le Fairmont Château Laurier, le Westin Ottawa, le Lord Elgin, Parcs Canada, la Délégation de l'Union européenne au Canada, le Musée canadien de la nature, la Galerie d'art d'Ottawa, la Fondation Students on Ice, TakingITGlobal, Expériences autochtones, Motivate Canada, Historica Canada, l'Association des stations de ski du Québec, la Société de transport de l'Outaouais, OC Transpo, et plusieurs autres, y compris l'industrie du tourisme d'accueil de la région. Nous remercions tout particulièrement les centaines de bénévoles qui consacrent leur temps, leurs talents et leur énergie au cours de la célébration de l'hiver dans la capitale.

Les Canadiens peuvent se renseigner davantage sur le Bal de Neige au 1-844-878-8333 (sans frais) ou à canada.ca/Bal de Neige.