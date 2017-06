Devonian annonce la délivrance d'un nouveau brevet clé et l'octroi d'une marque de commerce

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 21 juin 2017) -

Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:GSD) une société pharmaceutique botanique qui a atteint le stade clinique, annonce aujourd'hui que le Bureau des brevets et des marques de commerce américains a récemment publié le brevet no. 9 555 068, intitulé « Oral compositions and route of administration for the delivery of a thylakoid extract ». Le brevet couvre l'administration par voie orale d'extrait de thylakoïdes pour traiter ou prévenir une maladie ou un trouble impliquant la formation d'espèces réactives d'oxygène et l'inflammation chez les individus. Le brevet couvre également l'utilisation de thylakoïdes comme aliment ou complément alimentaire, sous la forme d'une pastille, sous forme de granulés ou de poudres encapsulés.

« Nous sommes très heureux d'avoir reçu une protection supplémentaire en matière de brevets couvrant la livraison orale de thylakoides. Le nouveau brevet couvre plusieurs formulations de livraison de thylakoides, l'ingrédient actif de notre produit phare le ThykamineMC", a déclaré Dr André P. Boulet, président et chef de la direction de Devonian. »

La Société a également annoncé que le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a récemment accordé une marque de commerce pour R-Spinasome®, l'ingrédient actif de ses produits derma-cosmétiques de marque PurgenesisMC.

« L'octroi d'une marque de commerce à R-Spinasome®, l'ingrédient actif de notre traitement anti-âge Purgenesis™ (en instance de brevet), a un impact important dans notre stratégie de propriété intellectuelle (IP). Notre stratégie de propriété intellectuelle comprend les brevets et les marques en tant que paire afin de fournir une plus grande valeur économique à nos actionnaires. Nous appliquons cette stratégie à nos programmes pharmaceutiques et derma-cosméceutiques. » a ajouté Dr. Boulet.

A propos du ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plate-forme SUPREXMCde Devonian, est un produit hautement innovant à utiliser dans la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif, y compris la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde, le vieillissement de la peau et d'autres maladies auto-immunes. Les propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydatives et immunomodulatrices du ThykamineMC ont été démontrées par un nombre impressionnant d'études in vitro et in vivo ainsi que dans une étude clinique de phase 2a chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée. ThykamineMC est actuellement en développement pour la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Le ThykamineMC et La plate-forme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos du traitement anti-âge PurGenesisMC

Le traitement anti-âge PurgenesisMC comporte trois composantes : une crème de jour, une crème de nuit et une crème pour les yeux. Ces crèmes contiennent le complexe R-Spinasome®, une structure active de pigments, de protéines et de lipides extraits d'épinards biologiques. La structure de ce complexe est essentielle à sa fonction d'anti-oxydant, ce qui lui permet de capturer et de dissiper de l'énergie nocive générée par des espèces d'oxygène réactif (ROS), renvoyant le complexe à un état où il est prêt à subir de nouveaux cycles d'activation. C'est ce dynamisme et cette capacité de régénération qui offre au complexe R-Spinasome® une activité anti-oxydante sans précédent et durable. Une étude clinique portant sur 72 sujets (âgés de 35 à 72 ans) a été réalisée afin d'évaluer la performance de la gamme de produits anti-âge PurgenesisMC comparativement à deux autres marques de prestige au cours d'une période d'utilisation de 28 jours. Les résultats indiquent que la gamme anti-âge PurgenesisMC est significativement supérieure à celle des marques de prestige de premier plan en termes de ses effets anti-rides, de fermeté et d'hydratation. Le traitement anti-âge PurgenesisMC est en instance de brevet dans le monde entier à l'exception du Japon où un brevet a été délivré (# JP 5952261).

À propos de Devonian

Devonian est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments sous ordonnance d'origine botanique. Cette stratégie est supportée par les directives réglementaires de l'agence réglementaire américaine (FDA) favorisant un développement plus efficace des médicaments botaniques comparativement à celui des médicaments sous ordonnance traditionnels. Devonian est fondée sur une vaste plate-forme technologique provenant de plus de dix années de recherche. Cette plateforme fournit un processus unique d'extraction, de purification, de stabilisation et de conditionnement du complexe moléculaire responsable de la photosynthèse des plantes et des algues : la Technologie Supra Moléculaire d'Extraction et Stabilisation (SUPREX). Le « ThykamineMC » est le premier produit dérivé de cette plate-forme. La puissance des activités anti-inflammatoire et anti-oxydative du « ThykamineMC » a été démontrée dans plusieurs études pré-cliniques ainsi que dans une étude clinique de phase 2a de « preuve de concept » chez des patients souffrant de colite ulcéreuse distale, de grade léger à modéré. Le produit progresse maintenant dans la phase des grandes études de phase 2 et ce, dans deux domaines thérapeutiques : la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Bien que la principale activité de Devonian soit le développement de médicaments botaniques, Devonian est également impliquée dans le développement de produits à valeur ajoutée en dermo-cosmétique dans le cadre d'une stratégie secondaire destinée à générer des revenus à court terme et optimiser l'efficacité du processus de fabrication.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Devonian d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique et dermo-cosmétique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique « Facteurs de Risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

