Groupe Santé Devonian Inc. (TSX CROISSANCE:GSD) (« Devonian » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les principaux détails de son étude clinique de Phase IIa, de son produit phare le Thykaminemc, chez les patients atteints de dermatite atopique (DA) légère à modérée. La Société a également annoncé que JSS Recherche Médicale Inc. a été sélectionnée à titre d'entreprise de recherche clinique contractuelle (CRO) afin de superviser son étude clinique de phase IIa.

Il s'agira d'une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, en groupe parallèle, contrôlée par un véhicule (contrôlée par placebo). Quatre-vingt-douze (92) patients atteints de DA légère à modérée seront inclus dans cette étude. Les patients admissibles seront randomisés afin de recevoir soit l'une des 3 concentrations de crème Thykamine mc (0,05%, 0,1% et 0,25%) ou le véhicule (placebo). La crème sera appliquée deux fois par jour à toutes les zones affectées par la maladie de DA, à l'exclusion des paumes, des plantes, des pieds et du cuir chevelu, pendant 28 jours. La date de début prévue de l'étude est fin juin 2017.

« Notre programme clinique impliquant le Thykaminemc s'élargit à mesure que ce produit thérapeutique passe à des étapes plus avancées de développement clinique. Cette étude de phase IIa représente la première phase de notre programme visant des applications dermatologiques pour ce médicament botanique innovant », a déclaré Dr André P. Boulet, Président et Chef de la Direction de la Société.

« Nous sommes ravis et honorés d'avoir été choisi comme partenaire par Devonian pour la conduite de ce programme innovateur. Il est encourageant de voir de nouveaux traitements plus efficaces et mieux tolérés faire leur apparition pour traiter des maladies chroniques et ainsi adresser des besoins thérapeutiques encore insatisfaits. Comme épidémiologiste et chercheur clinique académique, j'ai été impressionné par la rigueur scientifique et les standards élevés de Devonian dans le développement de produits thérapeutiques et par sa position de leader dans la transformation de produits botaniques en produits pharmaceutiques. Par ailleurs, je suis fier de faire partie de cette initiative qui témoigne de la position du Québec et du Canada comme centres d'innovation et de découverte dans les sciences de la santé' » a déclaré Dr John Sampalis, Président et CSO de JSS Recherche Médicale Inc.

Au sujet de la Dermatite Atopiques (DA)

La dermatite atopique (DA), également appelée eczéma, est un type d'inflammation de la peau. Il en résulte une peau rouge et prurigineuse, enflée et craquelée. La condition commence habituellement pendant l'enfance avec une sévérité variable au cours des années. La cause est inconnue, mais on pense qu'elle implique la génétique, un système immunitaire défaillant et des expositions environnementales. La DA est la maladie cutanée la plus courante1. La prévalence de la DA continue d'augmenter dans le monde entier. Aux États-Unis, il a été rapporté que la prévalence était de 10 à 20% chez les enfants et de près de 11% de nouveaux cas diagnostiqués par année2. La sévérité de la DA peut être classée en légère, modérée et sévère. Les formes légères et modérées représentent respectivement environ 67% et 26% de la population pédiatrique. Une distribution similaire a été rapportée dans la population de patients adultes (71% et 26% respectivement) 3,4. Il existe actuellement un important besoin clinique à combler en matière de nouveaux traitements efficaces et bien tolérés pour la DA5.

Au sujet du Thykaminemc

Thykaminemc, le premier produit pharmaceutique issu de la plate-forme SUPREXmc de Devonian, est un produit hautement innovant à utiliser dans la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif, y compris la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde, le vieillissement de la peau et d'autres maladies auto-immunes. Les propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydatives et immunomodulatrices du Thykaminemc ont été démontrées par un nombre impressionnant d'études in vitro et in vivo ainsi que dans une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée. Thykaminemc est actuellement en développement pour la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Le Thykaminemc et La plate-forme SUPREXmc sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Au sujet de Devonian

Devonian est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments sous ordonnance d'origine botanique. Cette stratégie est supportée par les directives réglementaires de l'agence réglementaire américaine (FDA) favorisant un développement plus efficace des médicaments botaniques comparativement à celui des médicaments sous ordonnance traditionnels. Devonian est fondée sur une vaste plate-forme technologique provenant de plus de dix années de recherche. Cette plateforme fournit un processus unique d'extraction, de purification, de stabilisation et de conditionnement du complexe moléculaire responsable de la photosynthèse des plantes et des algues : la Technologie Supra Moléculaire d'Extraction et Stabilisation (SUPREX). Le « Thykaminemc » est le premier produit dérivé de cette plate-forme. La puissance des activités anti-inflammatoire et anti-oxydative du « Thykaminemc » a été démontrée dans plusieurs études pré-cliniques ainsi que dans une étude clinique chez des patients souffrant de colite ulcéreuse distale, de grade léger à modéré. Le produit progresse maintenant dans la phase des grandes études de phase 2 et ce, dans deux domaines thérapeutiques : la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Bien que la principale activité de Devonian soit le développement de médicaments botaniques, Devonian est également impliquée dans le développement de produits à valeur ajoutée en dermo-cosmétique dans le cadre d'une stratégie secondaire destinée à générer des revenus à court terme et optimiser l'efficacité du processus de fabrication.

Pour de plus amples informations au sujet de Groupe Santé Devonian, veuillez consulter www.groupedevonian.com.

Au sujet de JSS Recherche Médicale

JSS Recherche médicale est un organisme de recherche sous contrat (ORC) international offrant une gamme complète de services ayant des bureaux en Colombie, en Pologne et en Inde. Le bureau chef est situé à Montréal, au Canada. L'entreprise offre des services de gestion des essais cliniques de phase I à IV, de la conception de l'étude à la publication des résultats, et ce, dans un large éventail d'aires thérapeutiques. Avec ses expertises scientifiques et épidémiologiques à sa base et ses services de gestion des essais cliniques de la plus haute qualité et répondant aux normes de l'industrie, JSS Recherche Médicale est un chef de file dans les études épidémiologiques post enregistrement (PACES), incluant les études observationnelles post enregistrement et la recherche de résultats de santé et économie de la santé (HEOR). JSS Recherche Médical mène actuellement des études de recherche clinique dans plus de 21 pays dans le monde entier auprès des 25 entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques les plus reconnues globalement.

Pour de plus amples informations au sujet de JSS Recherche Médicale, veuillez consulter www.jssresearch.com.

