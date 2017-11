DIAGNOS annonce la mise en oeuvre d'un nouveau projet au département de cardiologie du Centre National de Médecine du Sport (C.N.M.S.) situé à Alger en Algérie, ...

... qui précédera le lancement commercial du produit Le projet, au coeur d'un programme novateur axé sur les patients, vise l'amélioration du triage et de la gestion des patients à risque cardiovasculaire

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 9 nov. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK)(OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui la mise en œuvre d'un projet collaboratif avec le docteur Abdelbaki Mourad, cardiologue au département de cardiologie du Centre National de Médecine du Sport (C.N.M.S.) à Alger, en Algérie, pour suivre mille patients souffrant de coronaropathie.

Un groupe de 1 000 patients ayant obtenu un diagnostic de coronaropathie bien documenté sera évaluée. Tous les patients subiront une coronarographie pour établir l'état de leurs vaisseaux sanguins et une tomodensitométrie pour évaluer leur taux de calcium. Des protocoles standards seront employés pour effectuer les prélèvements sanguins et analyser à intervalle régulier les marqueurs d'infection systémique. Tous les tests seront effectués au site de recrutement. Enfin, le fond de l'œil de tous les patients sera évalué à l'aide d'un rétinographe non mydriatique. La nouvelle application de DIAGNOS sera utilisée pour mesurer le rapport artérioveineux et pour classer et noter l'architecture rétinienne afin d'établir le risque cardiovasculaire selon l'état de la microcirculation rétinienne.

Ce programme, doté de l'application d'intelligence artificielle de DIAGNOS, sera déployé et utilisé auprès d'une plus vaste population dans le futur. Il permettra de détecter les premiers développements de la maladie plus rapidement et à moindre coût. « Nous fournirons le meilleur accompagnement médical et agirons avec la plus grande minutie afin de déceler et de prévenir la cécité et de préserver la vue des patients. De plus, nous pourrons évaluer le risque cardiovasculaire en nous servant de la même image rétinienne. À l'aide de notre technologie non effractive, nous suivrons pendant un an l'évolution de ces deux maladies chroniques auprès de mille patients : un premier dépistage au début du programme et un second après douze mois », indique le docteur Hadi Chakor, médecin-chef de DIAGNOS.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser sa technologie d'intelligence artificielle qui combine la formation d'images contextuelles et l'exploration de données traditionnelles, améliorant de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans le secteur des soins de santé.

À propos de CARA-IA

CARA-IA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage automatisé, catégorisation par un expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et ailleurs.

