DIAGNOS annonce la nomination d'un nouvel administrateur - M. Georges Hébert

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 11 jan. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un leader dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans le domaine des services techniques de la santé, notamment dans le dépistage, le développement de logiciels et d'algorithmes, l'analyse de données et le traitement des images est heureuse d'annoncer la nomination de M. Georges Hébert à son conseil d'administration.

M. Hébert apporte une vaste expérience en matière de gouvernance de sociétés ouvertes et fermées. Il a été administrateur à la Banque Laurentienne où il a siégé à titre de membre du comité d'audit pendant plus de 20 ans. Il a également été un administrateur de Vitran Corp. pendant plus de 7 ans, où il a siégé à titre de membre du comité d'audit et à titre de président du comité de rémunération. M. Hébert est présentement président de Prosys-Tec inc. et un administrateur de Cubeler inc., une société privée en technologie financière.

Le conseil d'administration a approuvé l'octroi de 500 000 options d'achat d'actions à M. Hébert. Les options octroyées sont acquises à raison de 33,33% par année débutant au premier anniversaire de l'octroi. Le prix d'exercice a été établi à CAD 0,16 $ par action. La date d'expiration à laquelle ces options peuvent être exercées a été établie au 10 janvier 2022.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des technologies combinant la formation d'images contextuelles et l'exploration de données traditionnelles, améliorant de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de santé et les ressources naturelles.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site Web à www.diagnos.com ou le site SEDAR à www.sedar.com.